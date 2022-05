Nghĩ mỡ bụng, đi khám tá hỏa phát hiện 4 khối u xơ to bằng cái bát

Các khối u sau khi được bóc tách. Ảnh: BVCC

Các khối u có đường kính lần lượt là 70x90mm, 30x30mm, 30x20mm và 10x20mm chiếm toàn bộ lòng tử cung. Vì thể trạng thừa cân nên trước khi nhập viện, chị P. cứ nghĩ bụng to là do nhiều mỡ chứ không nghĩ đến bị u xơ tử cung.



Sau khi được tư vấn, bệnh nhân đã được phẫu thuật bóc u, bảo tồn tử cung để hy vọng khả năng mang thai và hơn hết là ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm về sau. Ca phẫu thuật kéo dài 50 phút do mặt sau tử cung bị dính vào ruột, kèm với bệnh nhân tổng trạng thừa cân nên việc bộc lộ toàn bộ tử cung rất khó khăn. 24 giờ sau phẫu thuật, chị P đã tự đi lại, ăn uống được.

BSCK.1 Phan Thị Mộng Trang – chuyên khoa Phụ sản cho biết, u xơ tử cung có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ, thoáng qua, thậm chí là không có triệu chứng. U xơ tử cung mặc dù là u lành tính nhưng cũng có thể gây nên các biến chứng như xuất huyết tử cung bất thường. Khi u xơ lớn sẽ gây chèn ép các cơ quan lân cận, làm khó mang thai, hay sẩy thai,...

Bệnh nhân hồi phục sau ca mổ. Ảnh: BVCC

Người bệnh nên đi khám nếu thấy có các dấu hiệu như kinh nguyệt rối loạn, không đúng với chu kỳ kinh; Lượng máu kinh ra nhiều, kéo dài lâu ngày so với những kỳ kinh trước, dẫn đến thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, xanh xao; Khí hư ra nhiều bất thường do niêm mạc tử cung bị kích thích, dịch trong, đôi khi loãng như nước; Đau lưng dưới và đau dai dẳng hoặc nặng ở vùng bụng dưới hoặc khung xương chậu; Mắc tiểu thường xuyên;Vùng bụng dưới sưng to ra trông như người đang mang thai hoặc có thể sờ thấy khối u nhân xơ cứng ở vùng bụng dưới.

Bác sĩ Mộng Trang cho biết thêm, chị em phụ nữ nên dành thời gian tối thiểu 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhằm phòng ngừa các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ cũng như điều trị sớm hơn trong trường hợp mắc bệnh.