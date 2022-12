Nghi ngờ công ty sắp giải thể, hàng loạt công nhân ở Đà Nẵng tụ tập dưới mưa đòi quyền lợi

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ lúc 9h30 ngày 2/12, dù thời tiết ở Đà Nẵng có mưa nhưng tại công ty SSLV - 100% vốn của Hồng Kông có địa chỉ tại lô 2 (đường số 3, KCN Liên Chiểu), có rất đông công nhân tập trung tại khu vực cổng, trong nhà máy và nhà xe trong công ty này để đòi quyền lợi.

Chị Nguyễn Thị H (trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, gần 2 tháng nay công ty giảm giờ làm, cắt thưởng và nhiều chế độ khác.

"Với nhiều động thái lạ gần đây, hôm qua chúng tôi lại nghe tin công ty sắp giải thể. Trong khi tôi còn hợp đồng với công ty nên hôm nay tôi đến đây để yêu cầu công ty đảm bảo quyền lợi nếu để chúng tôi nghỉ việc. Tết sắp đến rồi, cả gia đình tôi đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi này", chị H chia sẻ.

Nghi ngờ công ty sắp giải thể, hàng loạt công nhân Đà Nẵng tụ tập dưới mưa đòi quyền lợi vào sáng 2/12/2022. Ảnh: T.N

Liên quan đến sự việc này, về phía Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (BQLKCNC&CKCN) Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân của việc hàng loạt công nhân công ty SSLV tụ tập được xác định là do người lao động nhận được tin trong tháng 12 công ty này sẽ giải thể, chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng hơn 200 công nhân đang làm việc tại công ty nên dẫn đến sự việc nêu trên.

"Qua nắm tình hình, một số công nhân đòi hỗ trợ 6 triệu đồng/người khi công ty giải thể, nhưng công ty không đồng ý, chỉ hỗ trợ 4 triệu/người. Về lương và BHXH công ty này trả lương và đóng BHXH đầy đủ.

Về phía Ban quản lý đã yêu cầu lãnh đạo công ty từ Quảng Ngãi có mặt ở Đà Nẵng vào lúc 14h hôm nay (2/12) để làm việc cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu, công đoàn ban quản lý khu công nghiệp và trực tiếp đối thoại với công nhân để giải quyết sự việc", đại diện BQLKCNC&CKCN cho hay.

Hiện nay, Đội An ninh Khu công nghiệp Liên Chiểu của Công ty SDN phối hợp với Đồn Công an KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu đã xuống nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư và động viên công nhân ổn định, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.