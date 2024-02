Nghi phạm cướp ngân hàng tại Lâm Đồng liên tục thay đổi nhận dạng thế nào khi trốn chạy?

Sáng ngày 8/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung để điều tra về hành vi Cướp tài sản liên quan đến vụ cướp ngân hàng mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Truy tìm đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ngày 28 Tết tại Lâm Đồng.

Nguyễn Thành Trung là nghi phạm đã bị Công an huyện Đức Trọng, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ trên đường trốn chạy sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung đã bị bắt sau khoảng 10 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng tại Lâm Đồng chiều ngày 28 Tết.

Theo Công an huyện Đức Trọng, sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện, vụ việc đã được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, trực tiếp đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo truy bắt đối tượng gây án.

Trong chiều tối ngày 7/2, toàn bộ lực lượng Công an huyện Đức Trọng đã được huy động để tiến hành truy bắt đối tượng. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng huy động thêm Công an các huyện lân cận như Lâm Hà, Di Linh, Đơn Dương... để hỗ trợ chốt chặn tại các ngả đường.

Nguyễn Thành Trung bị bắt tại tỉnh Bình Thuận sau nhiều lần thay đổi nhận dạng.

Sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 tổ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng. Theo đó, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng và thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự được giao chỉ huy 2 tổ trên.

Điều đáng nói, trong quá trình truy đuổi Nguyễn Thành Trung, đối tượng này đã lẩn vào một vườn chuối của người dân rồi thay quần áo, mũ bảo hiểm, balo nhằm qua mặt lực lượng công an. Đặc biệt, đối tượng còn nhét đá và 1 chiếc balo rồi ném xuống hồ nước Nam Sơn, huyện Đức Trọng để tạo hiện trường giả.

Số tiền mà Nguyễn Thành Trung cướp tại ngân hàng được thu giữ.

Sau đó, đối tượng bỏ chiếc xe máy Dream sang xe AirBlade để chạy từ huyện Đức Trọng lên Đà Lạt rồi vòng xuống Bình Thuận trốn chạy. Trong quá trình lẩn trốn, Trung cũng tiếp tục thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm, nhận dạng để vượt qua sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến khoảng 2 giờ ngày 8/2, Nguyễn Thành Trung đã bị bắt tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cùng tang vật của vụ án là khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyễn Thành Trung dùng súng đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng phải lấy tiền cho vào balo đã chuẩn bị sẵn.

Liên quan đến vụ án trên, sáng ngày 8/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định tặng bằng khen đối với Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp ngân hàng, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương, cán bộ chiến sĩ và nghi phạm gây án.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tặng bằng khen cho Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, với bằng khen trên, mỗi tập thể là Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng còn được thưởng 20 triệu đồng tiền mặt. Đây là một phần thưởng xứng đáng đối với 2 đơn vị trên vì đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp tài sản có mang theo súng, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.