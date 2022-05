Nghi phạm “không hối hận” khi ra tay thảm sát 3 người cùng nhà ở Phú Yên

Ngày 30/5, ­Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành di lý nghi phạm Đoàn Minh Hải (34 tuổi, quê ở KP.Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) từ TP.HCM về Phú Yên.



Nghi phạm sát hại 3 người ở Phú Yên - Đoàn Minh Hải lúc bị bắt vào tối 29/5. Ảnh: CACC

Đoàn Minh Hải là nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ là chị Nguyễn Thị D (28 tuổi) và cha mẹ chị D là ông Nguyễn C (60 tuổi) - bà Lê Thị L (58 tuổi) tại địa chỉ trên.

Tại cơ quan công an, Hải đã nhiều lần thừa nhận hành vi phạm tội. Năm 2018, Hải làm nghề thợ hồ, kết hôn với chị D., cùng cất nhà sinh sống gần cha mẹ vợ ở KP.Phú Hiệp 3. Năm 2019, vợ Hải sinh cháu V.

Trong cuộc sống, vợ chồng hòa thuận nhưng Hải có mâu thuẫn với cha mẹ vợ và em trai của vợ là Ng.H. (23 tuổi).

Khi sinh bé V. được vài tháng thì vợ chồng Hải ly hôn; chị D. đem con về ở nhà cha mẹ vợ. Nhiều lần gia đình vợ cũ không cho gặp con nên Hải bức xúc, nuôi ý định giết cha mẹ vợ và em trai vợ.

Đến trưa 28/5, Hải đem theo dao, búa tới nhà cha mẹ vợ. Hải vào nhà nhưng vợ chồng ông C. không hỏi han gì. Rồi Hải xông tới đánh vào đầu làm ông C. ngã gục tại chỗ. Khi bị hô hoán, Hải tiếp tục cầm búa đánh vào đầu bà L. và chị D. Sau đó, Hải còn lấy dao đâm nhiều nhát vào cả 3 người dẫn tới tử vong.

Quá trình ra tay thảm sát của Hải diễn ra trước mặt cháu V.



Nghi phạm Đoàn Minh Hải (phải) tại Công an tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên

Sau đó, Hải ôm cháu V. về nhà của mình rồi 3 lần trở lại hiện trường nhìn mặt, kẹp tiền vào chân vợ, tiếp tục đi tìm anh H. để ra tay nhưng không thấy. Cháu V. sau đó đã được cha mẹ Hải đón về nhà.

Khoảng 3h30 ngày 28/5, Hải chạy xe máy một mạch từ Phú Yên và đến TP.HCM lúc hơn 1h ngày 29/5. Sau khi ăn sáng, uống cà phê, Hải chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lúc 19h15 ngày 29/5, Hải chạy xe máy chạy ra Quốc lộ 1, quận 12 (TP.HCM) thì bị công an bắt giữ, di lý về trụ sở Bộ Công an phía Nam. Hải khai, dự định sáng 30/5 sẽ bỏ trốn sang Campuchia.

Trước đó Hải đã có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành làm hồ sơ đưa Hải đến cơ sở giáo dục bắt buộc.

Nghi phạm Đoàn Minh Hải nói "không hối hận" khi thảm sát 3 người. Ảnh: Hùng Phiên

Làm việc với cơ quan chức năng, Hải rành rọt, lạnh lùng khai báo từng chi tiết khi ra tay gây thảm án rồi bỏ trốn. Hải nói "không hối hận" khi giết chết 3 người, bởi những người này đã ngăn cản y "không cho gặp con suốt mấy năm".

Theo đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất thảm sát. Các lực lượng của Bộ công an và địa phương đã khẩn trương phối hợp điều tra phá án trong thời gian ngắn. Theo UBND xã Hòa Hiệp Trung, gia đình ông Nguyễn C. thuộc hộ nghèo; ông C. bán vé số dạo, đang mắc bệnh ung thư; bà L. tâm lý không bình thường.