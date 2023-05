Nghi phạm người Hà Lan sát hại vợ người Việt tại TP.Đà Lạt khai gì với công an?

Tối ngày 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ được nghi phạm Kenter JacoBus Johansen, người được cho là đã sát hại vợ người Việt chỉ sau khoảng 4 tiếng gây án. Ngay sau khi đưa về trụ sở, thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng phòng PC01, trực tiếp chỉ đạo tổ công tác làm việc với đối tượng.

Làm việc với cơ quan công an, Kenter JacoBus Johansen khai nhận đến Việt Nam từ năm 2006. Năm 2010, nghi phạm kết hôn với bà L.T.D. Trước đó, qua một mối quan hệ, JacoBus Johansen nhận chị Th - con gái bà Lê Thị Dung làm con nuôi (thời điểm đó chị TH 8 tuổi). Hiện nay, chị Th 25 tuổi, làm việc ở TP.Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ đã về nhà với cha mẹ ở TP.Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng lấy lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại vợ người Việt tại TP.Đà Lạt. Ảnh: NH.

Trưa 2/5, Johansen cùng vợ và con gái, cháu nội bà D đi ăn. Tại tiệm ăn, bà D thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã. Johansen bỏ về trước, được chị Th lấy xe máy chở về. Khoảng 2 tiếng sau đó bà D trở về nhà, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi. Hai người đề cập đến vấn đề phân chia tài sản.

Trong quá trình cãi vã, Johansen đi xuống bếp lấy 2 con dao rồi đâm vợ nhiều nhát. Sau đó, đối tượng dùng xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao (có 2 con dao đã gây án). Khi đang rút tiền tại 1 cây ATM tại phường 1, TP.Đà Lạt thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, Kenter JacoBus Johansen vẫn đang mặc bộ quần áo khi gây án, vẫn còn dính máu của nạn nhân.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan công an, Kenter JacoBus Johansen bình tĩnh, đủ sức khỏe để trả lời các câu hỏi. Ảnh: NH.

Cũng theo Kenter JacoBus Johansen, từ khi kết hôn đến nay, giữa nghi phạm và bà L.T.D không xảy ra mâu thuẫn. Giữa hai người chỉ bị bất đồng ngôn ngữ do bà D nói tiếng Anh được ít, ngược lại Kenter JacoBus Johansen lại không sử dụng được Tiếng Việt.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi can. Vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án. Hiện, vụ án được giao cho Phòng PC01 Công an Lâm Đồng thụ lý điều tra.