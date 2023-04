Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Hội nghị tập huấn được tổ chức trong bối cảnh tình hình hoạt động của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2023 tại Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết, cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; một trong những địa phương đầu tiên triển khai xây dựng thành phố thông minh. Hệ thống trung tâm điều hành, trung tâm dữ liệu, camera giám sát và các ứng dụng thông minh bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều vụ việc tấn công mạng, phát hiện một số trang, cổng thông tin ở địa phương và hệ thống mạng tồn tại lỗ hổng bảo mật, mã độc nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Cá biệt xuất hiện tình trạng đối tượng ở địa bàn Lâm Đồng sử dụng phần mềm công nghệ cao để tấn công mạng gây trì trệ, tê liệt hệ thống thông tin của các cơ quan ở Trung ương.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng ở địa phương. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia (do Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo), UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm các cơ quan, đơn vị có liên quan, do Công an tỉnh là cơ quan thường trực), từ đó đề ra kế hoạch hoạt động, chỉ đạo, điều phối các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương triển khai công tác một cách nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, qua đó đã thu được một số kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trình bày các chuyên đề: "Nội dung cơ bản về chiến lược an ninh mạng quốc gia và trách nhiệm thi hành Luật An ninh mạng đối với tổ chức, cá nhân"; "Nhận thức, kỹ năng trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật nhà nước trên không gian mạng"… Đồng thời, các đại biểu tham gia hội nghị cũng được đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cơ quan, đơn vị, địa phương về những kiến thức, nội dung được truyền đạt tại hội nghị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản quy định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, trọng tâm là Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược An ninh mạng quốc gia".

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống thông tin trọng yếu của địa phương; phòng chống hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng trên địa bàn. Đồng thời, giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tiểu ban tham mưu, xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác này ở tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, mất an toàn, an ninh mạng; qua đó đưa công tác này đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên.