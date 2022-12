Nghi phạm trộm bỏ chạy, tông gãy chân công an viên

Thông tin từ Nhân Dân: Thượng tá Nguyễn Văn Dững, Phó trưởng Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, khiến một công an viên xã bị gãy chân.

Thượng tá Lê Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Lai Vung thăm anh Nguyễn Long Hải bị nghi phạm trộm tông gãy chân gãy chân, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Nguồn: Nhân Dân

Theo đó, vào lúc 4 giờ ngày 14/12, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Lai Vung phối hợp công an 12 xã, thị trấn tiến hành tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Phương án số 31 của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy của Công an huyện.

Đến khoảng 5 giờ 45 phút, tổ công tác đang mật phục tại khu vực cầu Phụ Thành thuộc ấp Long Khánh A, xã Long Hậu thì phát hiện Đặng Văn Thành, sinh năm 2004, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe máy không gắn biển số chở Lê Thành Quang, sinh năm 1980, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc.

Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng thị trấn Lai Vung.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và dùng máy bộ đàm thông báo các tổ chốt chặn khác hỗ trợ truy bắt.

Khi 2 đối tượng chạy đến quán cà phê Duy Lam thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy đến gần cửa hàng xăng dầu số 05, thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung thì xảy ra va chạm với xe của lực lượng cảnh sát giao thông.

Sau đó, đối tượng tiếp tục bỏ chạy theo tuyến quốc lộ 80 hướng về thành phố Sa Đéc, lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi ở phía sau.

Đến 6 giờ cùng ngày, 2 đối tượng chạy đến cầu Dương Hòa rẽ vào tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tân Long, xã Hòa Thành thì bị lực lượng công an phát hiện, yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ, làm 2 xe ngã ra đường.

Hậu quả, anh Nguyễn Long Hải, công an viên xã Hòa Thành bị gãy chân trái (hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc). Sau đó, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng.

Qua đấu tranh, Lê Thành Quang khai nhận bản thân đã có 5 tiền án (2 tiền án cướp giật tài sản, 1 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản). Mục đích 2 đối tượng đến địa bàn huyện Lai Vung là tìm tài sản để trộm, nhưng chưa trộm được thì bị phát hiện.

Đối tượng Lê Thành Quang (trái) và Đặng Văn Thành. Nguồn: TTXVN

Theo TTXVN: Qua làm việc nhanh với nhân chứng có mặt ở hiện trường, xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Lê Thành Quang trực tiếp kêu đối tượng Đặng Văn Thành tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.