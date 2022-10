Nghi vợ có tình cảm với người đồng giới, người chồng rủ đồng bọn đến hành hung

Ngày 13/10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm Lâm Văn Phi (35 tuổi), Dương Ngô Phụng (28 tuổi, cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) và Nguyễn Mạnh Tuyên (24 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Dương Ngô Phụng cho rằng chị P.T.X.N (35 tuổi, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) có tình cảm với vợ mình là chị V.T.D (27 tuổi) do chị N. thường xuyên rủ chị D. đi chơi. Chính vì vậy, vào vào khoảng 18h ngày 27/9, Phụng đã rủ Lâm Văn Phi và Nguyễn Mạnh Tuyên đến số nhà 25 Phan Bội Châu (tổ 6 phường An Phú, thị xã An Khê) tìm chị N. để dằn mặt.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Tại đây, khi thấy chị N., Phi đã dùng mũ cối đánh vào đầu, còn Tuyên và Phụng dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào người chị.

Sau đó, Tuyên kéo chị N. lên xe ô tô rồi cùng với Phụng, Phi chở chị đến quán nhậu tại đường Nguyễn Công Trứ (ở tổ 3 phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và bắt chị ngồi lại đây không cho về nhà, còn các đối tượng ngồi nhậu.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã An Khê đã cử cán bộ đến hiện trường đưa các đối tượng và chị N về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.