Nghịch tử đâm chết cha và chú ruột Nghịch tử dùng dao phóng lợn đâm chết cha và chú ruột

Sáng 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (SN 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bình luận 0