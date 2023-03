Chiều 15/3, xác nhận với phóng viên Dân Việt, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành (gọi tắt là Công ty Đất Thành) và đang trong quá trình chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Trong năm 2021 và 2022 Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh về những khuất tất trong đấu giá khu "đất vàng" - Dự án Trung tâm Văn hóa Thể dục – Thể thao & Dân cư đô thị (VHTDTT&DCĐT) huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, sau đó lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương vào cuộc xác minh, xử lý.

Khu "đất vàng" Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Cụ thể, vào tháng 12/2020, UBND huyện Châu Thành quyết định phê duyệt công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư HTG trúng đấu giá với mức giá 44,07 tỷ đồng.



Trước đó, UBND huyện Châu Thành ủy quyền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện này ký hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân (DNĐGTN) An Giang tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu Trung tâm VHTDTT&DCĐT huyện Châu Thành, với tổng diện tích là 74.557m2 (trong đó có 26.901m2 là đất ở đô thị được đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền với thời hạn sử dụng lâu dài). Đơn vị trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng phần đất công trình công cộng với diện tích 47.656m2, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, khi hoàn thành bàn giao lại cho Nhà nước quản lý sử dụng… Mức giá khởi điểm là 41,83 tỷ đồng.

Cho rằng trong đấu giá quyền sử dụng đất công tại Dự án Trung tâm VHTDTT&DCĐT huyện Châu Thành không minh bạch, có nhiều khuất tất nên ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty Đất Thành đã có đơn tố cáo cùng nhiều tài liệu chứng minh việc DNĐGTN An Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành có hành vi vi phạm, có dấu hiệu thông thầu dìm giá trong đấu giá quyền sử dụng đất công làm thất thoát ngân sách Nhà nước gửi đến UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Theo đơn tố cáo của ông San, với hình thức là thông báo bán đấu giá đất công khai, để nhiều đơn vị tham gia, góp phần đóng góp ngân sách Nhà nước, nhưng thực tế khi mua hồ sơ tham gia đấu giá thì vô cùng khó khăn, phải qua nhiều trung gian mới được mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đến khi nộp được hồ sơ thì đơn vị tổ chức đấu giá là DNĐGTN An Giang căn cứ vào Quy chế đấu giá trái quy định với Luật Đấu giá tài sản để loại đơn vị tham gia đấu giá.

Vào ngày 24/11/2020, trước một ngày diễn ra buổi đấu giá, Công ty Đất Thành bất ngờ nhận được thông báo của DNĐGTN An Giang về việc công ty không đủ điều kiện tham gia đấu giá, với lý do "Thư cam kết cấp tín dụng" không đáp ứng yêu cầu, mặc dù trước đó đã nộp đầy đủ hồ sơ và các thủ tục cần thiết để tham gia đấu giá.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu Trung tâm VHTDTT&DCĐT huyện Châu Thành. Ảnh: HC

Tháng 6/2022, ông Nguyễn Gian San đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, nội dung tố cáo của ông San nêu: Đơn vị tổ chức đấu giá là DNĐGTN An Giang căn cứ vào Quy chế đấu giá trái quy định với Luật Đấu giá tài sản; đồng thời, cố tình vận dụng sai các quy định pháp luật, để loại đơn vị tham gia đấu giá đủ điều kiện cho thấy có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn, chức vụ để thực hiện hành vi gây thất thoát tài sản Nhà nước; có dấu hiệu của hành vi thông đồng dìm giá.

Mặc khác, việc đăng tải thông báo đấu giá trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, báo in, báo hình, niêm yết quy chế đấu giá của DNĐGTN An Giang chưa đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành, Quyết định số 59 của UBND tỉnh An Giang, gây hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Ngoài ra, trong quá trình trước, trong và sau cuộc đấu giá quyền sử dụng đất công tại Dự án Trung tâm VHTDTT&DCĐT huyện Châu Thành có những khiếu nại, tố cáo vi phạm liên quan, tuy nhiên UBND huyện Châu Thành lại "vội vã" ký quyết định phê duyệt công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư HTG (đơn vị trúng đấu giá).

Đáng nói hơn, Công ty Cổ phần Đầu tư HTG triển khai xây dựng dự án khi chưa được Sở Xây dựng cấp phép gây bức xúc dư luận tại địa phương.

Liên quan đến khu "đất vàng", về phần diện tích 2,3 ha trong dự án đang thuộc sở hữu của người dân. Theo Nghị định 25 của Chính phủ, thì phần diện tích này phải được đưa ra đấu thầu công khai nhưng việc UBND huyện Châu Thành đưa vào quy chế đấu giá "người trúng đấu giá phải tiếp tục tạo quỹ đất còn lại theo quy hoạch được duyệt" là không đúng với các quy định pháp luật tại Luật Đất đai và Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản...