Ngỡ ngàng nội thất Peugeot 3008 2024 vừa lộ diện: Hoành tráng như phi thuyền

Peugeot 3008 là dòng Crossover hạng C khá nổi bật trong thời gian gần đây khi ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới. Mẫu C-CUV này sở hữu ngoại hình trẻ trung, hiện đại và không gian nội thất đậm phong cách châu Âu.

Bước sang thế hệ mới, Peugeot 3008 2024 được mang đến "làn gió mới" trong phong cách thiết kế khoang nội thất, dù chưa ra mắt nhưng ảnh lộ diện đã khiến người dùng "thổn thức".

Nội thất Peugeot 3008 2024 đẹp như phi thuyền

Peugeot 3008 2024 chưa chính thức ra mắt nhưng hình ảnh thiết kế nội thất của mẫu C-CUV này đã rò rỉ khiến người dùng mong chờ.

Peugeot 3008 với khoang nội thất như phi thuyền. Ảnh Carscoops.

Theo đó, nội thất của Peugeot áp dụng ngôn ngữ i-Cockpit thế hệ mới mang đến nhiều hứng thú hơn cho hành khách. Peugeot 3008 2024 sử dụng các loại vật liệu thân thiện như vải, da và ốp kim loại vẫn hiện diện bên trong khoang nội thất, đem lại cảm giác quen thuộc dễ chịu khi nhìn vào và sự cao cấp, thoải mái khi sờ chạm lên bề mặt. Đi cùng với đó là hệ thống đèn nền 8 màu.

Nổi bật ở khoang lái của Peugeot 3008 2024 phải kể đến màn hình cong Panorama dạng LED đặt nổi trên bảng táp-lô, có kích thước hiển thị lên tới 21 inch như một chiếc tivi. Màn hình này mang đến khả năng cảm ứng, thao tác mượt mà trên diện tích của màn hình khổng lồ này.

Peugeot 3008 2024 với khu vực điều khiển trung tâm mới. Ảnh Carscoops.

Nhìn xuống bên dưới, xe có cửa gió còn được bố trí một màn hình cảm ứng phụ có tên gọn "i-Toggles" với 10 phím tắt chức năng có thể tùy chỉnh. Đồng thời, cụm cảm ứng của mẫu C-CUV này thay thế cho cụm phím phong cách chiến đấu cơ quen thuộc trên thế hệ sản phẩm hiện tại.

Trong khi đó, vô-lăng có tạo hình lục giác dạng D-Cut 2 đáy quen thuộc cùng đường kính nhỏ gọn vẫn được tiếp tục duy trì trên 3008 mới. Đặc biệt, không gian 3D ở vị trí đối diện người lái mang đến cảm hứng hơn so với trước. Vô-lăng xe còn có các nút bấm chức năng dạng cảm ứng có hỗ trợ rung phản hồi để tránh thao tác chạm nhầm.

Peugeot 3008 có không gian vị trí người lái ấn tượng. Ảnh Carscoops.

Đối với khu vực điều khiến trung tâm, đã được tinh chỉnh dạng kín đặc, phân chia giữa ghế lái và ghế phụ tương tự như những mẫu xe thể thao. Điểm mới nữa của Peugeot 3008 2024 là cần số được rời từ bệ nghỉ tay lên giữa bảng táp-lô bên cạnh nút khởi động.

Trước khi nội thất Peugeot 3008 2024 lộ diện, hãng xe Pháp cũng đã "vén màn" bản dựng thiết kế ngoại thất của xe. So với đời cũ, Peugeot 3008 thế hệ mới mang đậm hơi hướng coupe thể thao, hiện đại và thời thượng.

Peugeot 3008 2024 với ngoại hình Coupe thể thao. Ảnh Carscoops.

Hãng xe Pháp cũng tiết lộ, All New Peugeot 3008 sẽ chuyển từ khung gầm EMP2 sang sử dụng nền tảng STLA cỡ trung do tập đoàn mẹ Stellantis cung cấp. Cùng với đó là hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến trong gói ADAS hỗ trợ người lái.

Theo dự kiến Peugeot 3008 phiên bản điện sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 9/2023 và có khả năng di chuyển tới 700 km sau một lần sạc đầy.