Ngỡ ngàng trước "khối vàng ròng lộ thiên" ở Hồ Gươm

Sưa là loài cây thân gỗ thuộc họ đậu. Vỏ cây màu vàng nâu hay xám, nứt dọc. Gỗ sưa cho mùi thơm thoảng nhẹ kiểu hương trầm. Khi đốt tàn có màu trắng đục, mùi khó chịu nên được gọi là trắc thối. Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, hiện tại, cán bộ của Ban quản lý Hồ Gươm vẫn thường xuyên túc trực, đảm bảo an ninh quanh khu vực hồ, 24/24h. Ngoài ra, một tổ công tác của công an phường cũng thường xuyên đi tuần tra quanh hồ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân du khách. Đồng thời, hỗ trợ người dân khi gặp sự cố xảy ra.