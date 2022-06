The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt, do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và nền tảng trực tuyến Hulu của Disney phát hành. Nhân vật chính trong phim (Joel King) là một nàng công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một tên mắc chứng chống đối xã hội độc ác. Nàng bị bắt cóc và nhốt vào một trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình.





Trước âm mưu đoạt ngai vàng của “chồng sắp cưới”, nàng phải tìm cách thoát ra ngoài và cứu vương quốc của mình. Trên hành trình ấy, công chúa không ít lần phải đối đầu những địch thủ có sức vóc vượt trội và đánh chúng lên bờ xuống ruộng. Cô ương bướng, ngang ngược đã nói thẳng với đức lang quân tương lai (Dominic Cooper) rằng: “Tôi không phải một món hàng để các người đem trao đổi”, từ chối hôn sự và sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả kéo đến sau đó.





Cảnh phim The Princess có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân và Joey King. Ảnh: Hulu

Một trong các bạn đồng hành/cộng sự của cô là chiến binh gốc Á do Ngô Thanh Vân thủ vai. Khán giả sẽ thấy Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47 của trailer, hộ tống công chúa thoát khỏi cuộc truy sát của một gã vai u thịt bắp. Đả nữ tiếp tục trở lại ở cuối trailer, trong bộ đồ chiến binh, tay cầm song đao. Dù xuất hiện chớp nhoáng, nhân vật của Ngô Thanh Vân vẫn kịp để lại ấn tượng bằng màn giao đấu đẹp mắt.

The Princess là sự tái hợp của đạo diễn Lê Văn Kiệt và đả nữ Ngô Thanh Vân trên màn ảnh sau ba năm kể từ Hai Phượng (2019). Trước đó, họ từng hợp tác trong dự án phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm (2012). The Princess là dự án quốc tế thứ hai của Ngô Thanh Vân trong năm nay.

Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood The Old Guard. Nguồn: Netflix

Tiếp đến đả nữ sẽ sớm trở lại với vai chiến binh bất tử Quỳnh trong phần hậu truyện The Old Guard do Netflix sản xuất. The Old Guard tác phẩm điện ảnh mới ra mắt có Charlize Theron vào vai chính xoay quanh một nhóm những chiến binh bất tử phải tìm cách sinh tồn trong thế giới hiện đại. Ngô Thanh Vân (tên tiếng Anh là Veronica) vào vai Quỳnh - bạn chiến đấu đầu tiên của nữ thủ lĩnh Andromache (Charlize Theron). Họ đã kề vai sát cánh bước qua không biết bao nhiêu thời kỳ đen tối của nhân loại. Quỳnh nhận cái kết đau thương, bị con người chống đối, nhốt vào một quan tài sắt và thả xuống biển. Nhân vật cứ thế sống, chết rồi lại tái sinh trong đau đớn.





Phân cảnh nhân vật của Ngô Thanh Vân xuất hiện trong hồi tưởng của Andromache mang nhiều cảm xúc khi cô khai thác triệt để lối diễn qua ánh mắt, hình thể, lột tả nỗi thống khổ của chiến binh bị đọa đày, làm nhục. Cảnh kết phim, cô chỉ có một câu thoại nhưng tạo hình, đài từ lẫn thần thái khiến người xem ấn tượng về sự trở lại và báo thù. Biên kịch Greg Rucka nói với Polygon: "Tôi nghĩ những gì Veronica làm với câu thoại duy nhất trong cảnh đó gây lạnh xương sống".





Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim Hollywood nhiều lần trước đây

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim Hollywood Da 5 Bloods (tháng 6). Ảnh: TL

Trước đây, với phim Da 5 Bloods (tháng 6) của đạo diễn Spike Lee, Ngô Thanh Vân vào vai "Hanoi Hannah". Cô xuất hiện trong những phân cảnh ký ức của các cựu chiến binh da màu là nỗi ám ảnh và đồng thời cũng là tiếng nói khiến họ hoài nghi về những lý tưởng mà mình từng mang theo ra chiến trường. Diễn xuất cùng tạo hình của Ngô Thanh Vân cũng được hai trang báo lớn là The Guardian và Esquire khen ngợi.

Những lần Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood Bright. Nguồn: Netflix

Năm 2017, bộ phim Bright - nằm trong dự án phim nguyên bản (original movies) của một nền tảng phát hành phim trực tuyến, với kinh phí đầu tư 90 triệu USD nhưng bị vô số lời chê bai và chỉ trích kịch liệt từ giới phê bình. Tác phẩm chỉ nhận được điểm 32% trên Rotten Tomatoes từ 37 bài bình luận. Vai diễn Tiên của Ngô Thanh Vân là một sát thủ loài hắc tiên phục vụ cho ác nhân Leilah (Noomi Rapace).





Tiên xuất hiện nhiều ở giữa phim và hồi ba, khi băng của cô và nhóm cảnh sát đọ sức. "Đả nữ" đã có cảnh đánh đấm dữ dội, có cả những pha nã súng vô cùng nguy hiểm. Tuy không được đánh giá cao về diễn xuất, khâu hóa trang và làm tóc của nhân vật Tiên lại được người xem khen ngợi.





Ngô Thanh Vân trong vai Paige Tico. Ảnh: NSX

Cũng vào năm 2017, trong phim Star Wars: The Last Jedi, Ngô Thanh Vân vào nữ phi công Paige Tico thuộc phe Kháng Chiến. Phân cảnh ấn tượng của Paige Tico là khi cô nhấn nút khiến hàng loạt quả bom rơi xuống, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt mãn nguyện và dùng đôi tay chạm vào sợi dây chuyền kỷ vật của mình với em gái, chấp nhận cho cái chết xảy đến với mình - nổ tung giữa vũ trụ mênh mông trong sự tiếc thương của đồng đội. Dù cảnh này không có thoại xuất hiện ít ỏi, biểu cảm, thần thái trên khuôn mặt Paige mang đến cảm xúc cho người xem. Cái chết của Paige Tico cũng đã truyền cảm hứng để cô em gái Rose Tico tiếp nối con đường chiến đấu của chị mình.



Ngô Thanh Vân trong Ngọa hổ, tàng long. Ảnh: FBNV

Năm 2016 với Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (Ngọa hổ, tàng long), Ngô Thanh Vân hóa thân thành nữ sát thủ máu lạnh "Bọ ngựa", có thời lượng xuất hiện rất ngắn cùng cá tính nhạt nhòa. Trước đó, hình ảnh của nhân vật được xuất hiện khá nhiều trong các phương tiện quảng bá, khiến nhiều khán giả trong nước cho biết họ thất vọng khi xem phim.