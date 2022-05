Ngoại trưởng Lavrov bất ngờ tuyên bố Nga sẽ không giành chiến thắng nào ở Ukraine vào ngày 9/5

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh IT

Trong cuộc phỏng vấn hôm 2/5 với kênh truyền hình Rete 4 của Italy, Ngoại trưởng Nga giải thích rằng, lễ kỷ niệm ngày giải phóng Đức Quốc xã vào cuối Thế chiến 2 thường niên ở Nga (9/5) sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng tốc độ tấn công của quân đội Nga sẽ không phụ thuộc vào ngày tháng mà "phụ thuộc vào nhu cầu giảm thiểu mọi rủi ro đối với dân thường và quân đội Nga".

“Quân đội của chúng tôi sẽ không điều chỉnh hành động một cách giả tạo vào một ngày cụ thể, bao gồm cả Ngày Chiến thắng", ông Lavrov nhấn mạnh khi được phóng viên kênh truyền hình Italy hỏi rằng, liệu lễ kỷ niệm ngày 9/5 có đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột của Nga ở Ukraine hay không.

"Chúng tôi sẽ kỷ niệm chiến thắng của mình một cách long trọng nhưng thời gian và tốc độ của những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào nhu cầu giảm thiểu mọi rủi ro cho dân thường và lính Nga", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Nga đã nỗ lực để "giảm thiểu rủi ro" cho công dân Ukraine và quân nhân Nga.

Ông Lavrov cũng cho rằng, các "cư dân" ở Mariupol (thành phố cảng miền Nam Ukraine bị Nga phong tỏa) đang tìm cách thoát khỏi nhà máy thép Azovstal là "sĩ quan và lính đánh thuê phương Tây".

Khi được hỏi vì sao Nga có thể tuyên bố rằng họ cần "phi phát xít hóa" Ukraine trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái, Ngoại trưởng Nga đã có tuyên bố gây tranh cãi: "Khi họ nói 'Đây là kiểu phi phát xít hóa gì nếu chúng ta là người Do Thái', tôi nghĩ rằng Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, nên điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Ông Zelensky là người Do Thái thì sao? Thực tế đó không phủ định các yếu tố chủ nghĩa phát xít ở Ukraine. Từ lâu, chúng ta đã nghe những người Do Thái trí tuệ nói rằng những kẻ bài Do Thái kịch liệt nhất lại là chính người Do Thái", ông Lavrov tuyên bố bằng tiếng Nga.

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Nga đã khiến Israel nổi giận. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Nga và nói rằng tuyên bố của ông Lavrov là "không thể tha thứ". Ông Lapid đồng thời cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga và yêu cầu Moscow xin lỗi.