Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moscow không thể đàm phán với Tổng thống Zelensky

"Ông Zelensky đưa ra các sáng kiến hòa bình vô lý để giải quyết xung đột"

Trong cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố: "Không thể có đàm phán với Zelensky, đơn giản vì ông ấy đã cấm đàm phán với chính phủ Nga một cách hợp pháp". Ông cũng nói thêm rằng, Tổng thống Ukraine đã đưa ra những đề xuất phi thực tế để tìm kiếm hòa bình.

"Ông Zelensky đang đưa ra một số sáng kiến hoàn toàn vô lý, một kế hoạch 10 điểm, trong đó mọi thứ chất đống: An ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh sinh học, rút quân đội Nga khỏi mọi nơi, sự ăn năn của Liên bang Nga, một tòa án, kết án...", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. US News

Ông Lavrov giải thích rằng Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây để đàm phán về vấn đề Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có.

"Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy những đề xuất nghiêm túc nào. Nếu có, chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét và đưa ra quyết định", ông Lavrov nói với các nhà báo tại cuộc họp báo.

Phương Tây đặt cược rất nhiều vào cuộc chiến chống lại Nga

Ngoại trưởng Nga tuyên bố, những gì đang diễn ra ở Ukraine là kết quả "nhiều năm Mỹ và đồng minh chuẩn bị cho cuộc chiến hỗn hợp toàn cầu chống lại Nga".

"Khi các đối tác phương Tây của chúng tôi phủ nhận và cố chứng minh họ không gây chiến với Nga, rằng họ chỉ giúp Ukraina đối phó với Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, họ đang chống lại Nga một cách xảo quyệt", ông Lavrov tuyên bố và nói thêm rằng, phương Tây đã đặt cược rất nhiều vào cuộc chiến chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga đã nhắc lại bài báo mới nhất của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, được xuất bản cách đây vài tuần, trong đó ông Kissinger cũng thừa nhận rằng, những gì đang xảy ra ở Ukraine là "sự cạnh tranh giữa hai cường quốc hạt nhân để kiểm soát lãnh thổ này".

Ông Lavrov cũng thẳng thừng tuyên bố mối quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ không còn như trước đây. "Mọi chuyện sẽ không như trước đây. Chúng tôi đang được thông báo ở mọi nơi, và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói quan hệ giữa Nga với NATO cũng như phương Tây sẽ không còn như trước nữa. Chúng tôi đã tuyên bố điều này từ lâu", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Quan hệ Nga-Trung Quốc đang tốt đẹp nhất trong lịch sử

"Mối quan hệ của chúng tôi với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất nhiên đang trải qua thời kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử, các nhà lãnh đạo chúng tôi đã nói về điều này", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của phương Tây nhằm chia rẽ Ấn Độ và Trung Quốc nhưng nhấn mạnh, Mỹ thiếu lực lượng để kiềm chế Nga và Trung Quốc.

"Để theo đuổi đường lối thống trị của mình, Mỹ chủ yếu phải kiềm chế Nga và Trung Quốc. Nhưng người Mỹ không có đủ lực lượng. Đó là lý do tại sao họ cần những gì họ đang làm bây giờ - không phải là huy động một phần, mà là huy động toàn bộ phương Tây. Đây là một bằng chứng nữa về việc họ hiểu họ đang cạn kiệt sức trong việc chống lại xu thế lịch sử khách quan là hình thành một thế giới đa cực", ông Lavrov nhấn mạnh.