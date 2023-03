"Ngôi nhà ma ám" tại Bắc Kinh và lời đồn về những vụ mất tích bí ẩn

Mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng nhưng những truyền thuyết về ngôi nhà ma ám bậc nhất kinh thành này vẫn được lưu truyền và thực sự khiến công chúng rợn người khi có ý định bước vào khám phá.

Ngôi nhà số 81 với nhiều tên gọi khác nhau như nhà số 81 phố Triều Dương Môn, Nhà thờ Triều Nội là ngôi nhà ma ám nổi tiếng bậc nhất nằm tại khu Triều Dương Môn, quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Đó là một ngôi nhà gạch được xây theo lối kiến trúc Baroque của Pháp đầu thế kỷ 20. Giờ đây, ngôi nhà ma bí ẩn này được Bắc Kinh coi là một tòa nhà lịch sử.

Nhà số 81 Triều Nội được mô tả là "ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất Bắc Kinh". Những truyền thuyết xoay quanh ngôi nhà này thường là những con ma nữ và các vụ mất tích bí ẩn. Đây trở thành địa điểm phổ biến để giới trẻ Trung Quốc đến khám phá, đặc biệt là sau khi bộ phim kinh dị "Ngôi nhà số 81 Kinh Thành 2" - "The House That Never Dies" được quay tại đây.

Do hồ sơ lịch sử không đầy đủ nên người ta không thể biết được ai thực sự là người xây ngôi nhà này và mục đích để làm gì. Vào thời kỳ cách mạng Trung Quốc, ngôi nhà này được sử dụng làm văn phòng cho các cơ quan chính phủ khác nhau. Trong cuộc cách mạng Văn hóavào cuối những năm 1960, nó đã bị Hồng vệ binh chiếm đóng trong một thời gian ngắn. Việc họ rút lui khỏi ngôi nhà quá nhanh khiến những lời đồn thổi về ma ám càng thêm căn cứ.

Ngôi nhà hiện thuộc sở hữu của Tổng giáo phận Công giáo La Mã tại Bắc Kinh. Đến tháng 3/2016, ngôi nhà được khôi phục và được mở để cho thuê vào năm 2017. Theo ước tính, giá thuê tòa nhà vào khoảng 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Truyền thuyết ám ảnh về ngôi nhà số 81

Li Jongyie, một người lớn lên trong con hẻm gần đó nói với tờ New York Times trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2013: "Trong những năm 1970, mọi người nghĩ rằng ngôi nhà bị ma ám... Khi còn nhỏ, chúng tôi chơi trốn tìm trong nhà nhưng không dám tự mình đi vào trong". Hồng vệ binh chuyên vào căn nhà trong Cách mạng văn hóa nhưng nhanh chóng rời đi sau vài ngày do sợ hãi, Li chia sẻ.

Phần lớn mọi người đều truyền tai nhau con ma ám ngôi nhà là một phụ nữ. Cô ta được mô tả là vợ hoặc người tình của một sĩ quan trong quân đội Quốc dân đảng, khi người này bỏ trốn sang Đài Loan đã bỏ lại người tình phía sau. Tuyệt vọng, cô gái đã treo cổ tự vẫn. Một số người thì cho rằng cô gái chết không phải do kết cục của cuộc chiến mà do bị người tình bỏ lại cô đơn trong căn nhà này.

Tuy nhiên, Tổng giáo phận đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Họ cho biết không có ghi chép nào cho thấy một sĩ quan Quốc dân đảng sống tại căn nhà này. Người dân địa phương truyền tai nhau họ nghe thấy tiếng la hét trong ngôi nhà. Nguyên nhân có thể do giông bão tạo ra, hoặc do có người lén lút đi vào đó ban đêm và tạo ra những âm thanh như vậy.

Không chỉ có truyền thuyết ma ám, người ta còn đồn thổi về nhiều vụ mất tích không thể giải thích liên quan tới ngôi nhà số 81 này. Lời đồn đầu tiên là về một linh mục người Anh. Ông đã xây dựng ngôi nhà, mục đích là để làm nhà thờ nhưng sau đó đã mất tích trước khi nó kịp hoàn thành. Các nhà điều tra đã tới để tìm kiếm ông nhưng cuối cùng lại phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn tới khu Đại Sơn Tử ở phía đông bắc.

Lần thứ hai, 3 thợ xây làm việc tại tầng hầm ở tòa nhà gần đó đã uống rượu say và quyết định vượt qua bức tường phân cách giữa nơi họ làm việc với căn nhà số 81. Sau khi vượt qua, họ đã biến mất vĩnh viễn. Người ta nói rằng sau vụ việc này, chính quyền đã hủy kế hoạch phá hủy các tòa nhà vào cuối những năm 1990.

Thêm một hiện tượng huyền bí nữa gắn với ngôi nhà đó là bất cứ ai đi bộ qua đó đều có cảm giác khó chịu hoặc sợ hãi trong lòng. Người ta còn nói rằng vào mùa hè, lối vào căn nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo hơn so với ngôi nhà hiện đại nằm cách đó chỉ 20m.

Rất nhiều người muốn xác minh những tin đồn trên, đã tìm đến cảnh sát Bắc Kinh để tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, đại diện Sở cảnh sát Đông Thành là Thẩm Chấn Vũ đều một mực phủ nhận mọi câu chuyện. Theo anh, không có bất cứ hồ sơ nào về việc những thợ xây mất tích hay có người treo cổ chết trong nhà.

Chính vì những tin đồn và truyền thuyết trên mà ngôi nhà này đã không thể bán hay cho thuê mặc dù thị trường bất động sản khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp. Căn nhà số 81 Bắc Kinh đến nay vẫn là một trong những địa điểm bí ẩn khiến nhiều người tò mò và sợ hãi mỗi khi nhắc tới.