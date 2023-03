"Stranger Things" sắp kết thúc sau năm mùa phát sóng trên Netflix. "Ông lớn" ngành phim trực tuyến này không giấu giếm dự định sẽ tiếp tục làm các series ăn theo loạt phim ăn khách này. Tuy nhiên, dường như ngôi sao lớn nhất của "Stranger Things" sẽ không tham gia. Theo The Sun, Millie Bobby Brown đã từ chối mức cát-xê 10 triệu bảng Anh (khoảng 12,2 triệu USD) để đóng vai chính trong loạt phim ăn theo. Nguyên nhân vì nữ diễn viên cảm thấy bộ phim đã kể câu chuyện một cách trọn vẹn nên cô muốn "đóng lại chương này" để phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai.

Millie Bobby Brown từ chối việc tham gia các phần phim phụ của "Stranger Things". Ảnh: Netflix

Ngôi sao "Stranger Things" từ chối 12 triệu USD vì lý do bất ngờ

"Tôi chắc chắn sẵn sàng cho việc gói ghém lại mọi thứ. Tôi cảm thấy bộ phim đã kể câu chuyện một cách trọn vẹn. Chúng tôi đều gắn liền với dự án này trong quãng thời gian rất lâu rồi. Tôi rất háo hức được đóng lại chương này của cuộc đời và tìm kiếm những điều mới. Tôi có khả năng tự tạo ra các câu chuyện có ý nghĩa quan trọng với bản thân và tập trung vào những điều to tát hơn. Dù sao, tôi luôn cảm thấy biết ơn Stranger Things", cô chia sẻ.

Mặc dù nữ diễn viên chính từ chối tham gia các phần tiếp theo nhưng Netflix vẫn sẵn sàng mở rộng vũ trụ "Stranger Things" của mình. "Có nhiều hướng để "Stranger Things" phát triển. Họ sẽ ra mắt một buổi biểu diễn trên sân khấu Broadway, tương tự như "Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa". Ngoài ra, sẽ có một số bộ phim phụ khác kể về cuộc đời của những nhân vật chính cũng đang được thực hiện", The Sun cho hay.

Millie Bobby Brown là một nữ diễn viên người Anh. Cô sinh ngày 19/2/2004 tại Marbella, Tây Ban Nha. Brown trở nên nổi tiếng nhờ đóng nhân vật Eleven trong loạt phim "Stranger Things" của Netflix, được công chiếu vào năm 2016. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và nhận nhiều giải thưởng cho màn trình diễn của mình trong chương trình.

Ngoài tác phẩm "Stranger Things", Millie Bobby Brown cũng đã xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình khác, bao gồm "Godzilla: King of the Monsters", "Enola Holmes" và "The Eternals". Cô cũng đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau, bao gồm phục vụ với tư cách là Đại sứ thiện chí của UNICEF và nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng.

Ngay từ khi còn rất trẻ, Millie Bobby Brown đã khẳng định mình là một trong những diễn viên trẻ tài năng và triển vọng nhất trong làng giải trí.

"Stranger Things" là một bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng - kinh dị được công chiếu trên Netflix vào năm 2016. Bộ phim lấy bối cảnh ở thị trấn hư cấu Hawkins, Indiana vào những năm 1980 và theo chân một nhóm bạn khi họ khám phá ra những bí ẩn siêu nhiên và âm mưu của chính phủ. Phần đầu tiên của chương trình xoay quanh sự biến mất của một cậu bé tên là Will Byers và sự xuất hiện của một cô gái bí ẩn với khả năng tâm linh tên là Eleven. Khi bộ phim tiếp tục, các nhân vật khám phá ra một chiều không gian song song được gọi là "Upside Down" và chiến đấu với các thế lực siêu nhiên để cứu thị trấn và những người thân yêu của họ. Bộ phim đã được khen ngợi vì bối cảnh hoài cổ của thập niên 80, màn trình diễn mạnh mẽ của dàn diễn viên trẻ và sự pha trộn giữa chủ đề kinh dị, khoa học viễn tưởng và tuổi mới lớn. "Stranger Things" cũng là một thành công thương mại và quan trọng là giành được nhiều giải thưởng và trở thành một trong những loạt phim gốc nổi tiếng và được yêu thích nhất của Netflix.