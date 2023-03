Ngôi sao của "Stranger Things" Gaten Matarazzo mới đây đã tham gia "The Tonight Show" cùng với MC Jimmy Fallon. Trong cuộc phỏng vấn, anh tâm sự mình thường bị hoảng loạn khi "Stranger Things" sắp đi tới kết thúc sau 5 mùa chiếu trên Netflix.

Dàn diễn viên sẽ quay mùa thứ 5 và cũng là mùa cuối cùng trong năm nay. Vào vai Dustin, Matarazzo đã đóng vai chính "Stranger Things" kể từ những ngày đầu tiên.

"Thật thú vị khi thấy bộ phim ảnh hưởng đối với tôi đến như thế nào. Phim đã cùng với tôi trong suốt những năm thiếu niên cho tới tuổi 20 của mình", anh nói.

Ngôi sao "Stranger Things" sợ thất nghiệp khi phim kết thúc

Khi Jimmy Fallon hỏi, liệu có "buồn vui lẫn lộn" khi phải nói lời tạm biệt với chương trình không, Matarazzo trả lời: "Tất nhiên là có. Có chút phấn khích bởi vì tôi luôn mong ngóng kết thúc để cuối cùng nhân vật của mình sẽ phát triển ra sao. Nhưng cũng có một nỗi sợ hãi trong tiềm thức, bộ phim không chỉ hay mà nó còn đảm bảo cho tôi một công việc hàng ngày. Khi nó kết thúc, tôi sẽ trở thành một lao động tự do như bao diễn viên khác".

Nam diễn viên "Stranger Things" Gaten Matarazzo. (Ảnh: IT).

Giữa các mùa "Stranger Things", Matarazzo đã thu âm các vai lồng tiếng cho các bộ phim như "The Angry Birds Movie" và "My Father's Dragon", ngoài ra anh còn đóng vai chính trong bộ phim gốc "Honor Society" của Paramount+ ra mắt năm ngoái. Tuy nhiên, Matarazzo luôn có cảm giác khác hoàn toàn khi quay trở lại "Stranger Things" được quay và phát sóng trong gần một thập kỷ qua. Tất nhiên, điều đó sẽ kết thúc sau khi bộ phim lên sóng tập cuối cùng.



"Tôi muốn thấy một "bệ phóng" tốt để phát triển. Tôi muốn thấy nhân vật của mình vượt qua những nỗi đau đã phải chịu trong suốt thời gian qua", anh nói.

Bạn diễn "Stranger Things" của Matarazzo, David Harbor gần đây đã gây chú ý khi nói với Discussing Film rằng, anh đã sẵn sàng với kết thúc của loạt phim Netflix.

"Điều buồn cười là khi tôi bắt đầu tham gia bộ phim, tôi chưa bao giờ muốn nó kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích nó đến như vậy. Tôi nghĩ đó là một bộ phim tuyệt vời, ngay cả khi tôi chỉ xem nó với tư khách khán giả. Bây giờ, chúng tôi đã gần chín năm kể từ khi quay phần đầu tiên và tôi nghĩ đã đến lúc nó phải kết thúc", Harbor nói.

Haảbour chia sẻ thêm: "Nhưng tất nhiên, tâm trạng của chúng tôi buồn vui lẫn lộn. Bạn biết đấy, cũng buồn lắm chứ! Nhưng ngoài ra, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành. Đã đến lúc chúng ta rời khỏi tổ ấm và thử những dự án khác. Cũng tới lúc nói lời chia tay rồi".

Dàn diễn viên "Stranger Things" đã trải qua cả thập kỷ làm việc bên nhau. (Ảnh: IT).

Bộ phim "Stranger Things" được lên ý tưởng bởi Matt và Ross Duffer, được biết đến với biệt danh "The Duffer Brothers". Họ đã tạo ra bộ phim này như một series truyền hình độc quyền cho Netflix.

Theo lời kể của The Duffer Brothers, ý tưởng cho "Stranger Things" được lấy cảm hứng từ các bộ phim kinh dị và khoa học viễn tưởng của thập niên 1980 như "E.T. the Extra-Terrestrial", "Close Encounters of the Third Kind" và "The Goonies". Họ cũng lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử của thập niên 1980.

Sau khi hoàn thành kịch bản, The Duffer Brothers đã tiến hành tìm kiếm đội ngũ diễn viên và bắt đầu quay phim vào năm 2015. Sau khi phát sóng mùa đầu tiên vào tháng 7/2016, "Stranger Things" đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim truyền hình đình đám nhất trên Netflix. Bộ phim đã được đánh giá cao về diễn xuất, kịch bản và âm nhạc và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng. Tính đến năm 2023, đã có bốn mùa của "Stranger Things" được phát sóng trên Netflix và mùa thứ năm đang được sản xuất.

Mùa cuối cùng của "Stranger Things" có thể sẽ ra mắt vào năm 2024.