Ngồi tù, tài sản của Bầu Kiên vẫn "nhảy số" tiền tỷ mỗi ngày

Hậu "Bầu Kiên", ACB tăng trưởng trở lại

Báo cáo phân tích mới đây về ACB do Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research phát hành đã đưa ra con số ước tính khả quan về lợi nhuận của nhà băng này trong 2 năm 2020 và 2021.

Cụ thể, SSI Research dự báo, lợi nhuận trước thuế năm 2020 và năm 2021 của ACB lần lượt là 8.200 tỷ đồng và 9.500 tỷ đồng. Kết quả này tăng lần lượt là 9,2% và 15,5% so với năm trước. Con số này chưa bao gồm phí bancassurance độc quyền, nếu có của ACB trong quý cuối năm.

Theo SSI Research, ACB vẫn đang đàm phán về một thỏa thuận bancassurance độc quyền. Ngân hàng đang phân phối các sản phẩm bảo hiểm cho Manulife, AIA, FWD. Theo ban lãnh đạo, các sản phẩm của AIA đang bán tốt nhất trong số 3 công ty bảo hiểm nhân thọ.

SSI cũng đưa giả định về một khoản phí trả trước theo thỏa thuận bancassurance độc quyền có thể giúp làm tăng tổng vốn chủ sở hữu của ACB năm 2021. Quan sát các giao dịch bancassurance độc quyền gần đây, phí bancassurance mỗi khách hàng dao động từ 20 USD đến 35 USD. Do đó, SSI Research giả định phí độc quyền trong trường hợp của ACB có thể khoảng 2.500 - 3.000 tỷ đồng, giúp tăng vốn chủ sở hữu năm 2021.

Trong báo cáo tài chính quý gần nhất, ACB báo lãi hợp nhất trước thuế 9 tháng 6.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế riêng quý III tăng 34%, đạt 2.600 tỷ đồng. Mức tăng trưởng lợi nhuận của ACB đến từ tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 10,6% và 8,5% so với đầu năm – theo SSI Research.

Như vậy sau 9 tháng, ACB đã thực hiện được 84% kế hoạch cả năm. ACB đặt mục tiêu 7.636 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020. Kết quả kể trên cho thấy, ACB dưới sự điều hành của ông Trần Hùng Huy đang ổn định và phát triển mạnh trở lại.

Còn nhớ, ngày 21/8/2012, Bầu Kiên - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB - bị bắt gây chấn động cả thị trường tài chính Việt, khiến 5,6 tỷ USD vốn hóa thị trường chứng khoán mất đi chỉ sau 3 phiên giao dịch và hơn 100.000 tỷ đồng tổng tài sản của ACB "bốc hơi" sau chưa tới một năm khi sự cố trên xảy ra, điều mà trước đó khó ai có thể nghĩ sẽ xảy đến với một ngân hàng có vị thế như ACB.

Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)

Hệ lụy khác để lại cho ACB sau sự cố trên chính là những khoản nợ xấu "khủng" hàng nghìn tỷ đồng của những công ty liên quan tới Bầu Kiên. Cuối năm 2012, tổng dư nợ cho 6 công ty có liên quan đến Bầu Kiên được xác định là hơn 9.400 tỷ đồng, với tài sản đảm bảo gồm số dư tiền gửi, cổ phiếu, bất động sản và vàng. Chính ảnh hưởng từ khoản nợ xấu tiềm tàng đã "ăn mòn" hoạt động của nhà băng này trong nhiều năm liên tiếp sau đó. Hệ quả là lợi nhuận của ACB từ 2012 đến 2016 chỉ trồi sụt dưới 1.700 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với thời điểm trước khủng hoảng. Nguyên nhân do nhiều năm liên tiếp sau khủng hoảng, ACB phải trích lập dự phòng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ biến cố Bầu Kiên với ACB đã dần mờ nhạt. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Trần Hùng Huy, đến năm 2016, sức khỏe tài chính của ngân hàng này dần được cải thiện, lợi nhuận bắt đầu tăng trưởng trở lại. Năm 2019, ACB ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng và nằm trong TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,54% vào cuối năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB cũng khởi sắc nhờ vào những kết quả kinh doanh tích cực thời gian gần đây của nhà băng này. Hiện, thị giá của ACB tiếp tục cộng thêm 3,94% so với phiên liền trước. Hiện cổ phiếu này đang đứng ở 26.400 đồng/cp, tăng 9,54% so với đầu tháng 11 và tăng 21,1% trong vòng 2 tháng. Nếu so với mức giá thấp nhất trong năm nay (13.689 đồng/cp vào ngày 31/3/2020), tăng gần 93%.

Với mức thị giá hiện tại, khối tài sản của Bầu Kiên có giá trị hơn 830 tỷ đồng,đứng thứ 89 trong TOP 100 người giàu trên thị trường chứng khoán. So với mức giá thấp nhất trong năm, khối tài sản của Bầu Kiên đã tăng khoảng 400 tỷ đồng. Bình quân, Bầu Kiên vẫn kiếm gần 4 tỷ đồng/ngày trong vòng 8 tháng qua.

Được biết, ACB đã nộp hồ sơ chuyển sàn sang HSX, dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12/2020.