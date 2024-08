Câu hỏi:

Bạn đọc La Thanh Minh (Hà Nội) hỏi: Thi hành án hình sự tại cộng đồng là gì và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng gồm những ai?

Trả lời:

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định, thi hành án hình sự tại cộng đồng bao gồm thi hành án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định: Người chấp hành án hình sự tại cộng đồng bao gồm người được hưởng án treo; người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định quy định về thi hành dân sự tại cộng đồng nêu rõ hồ sơ thi hành án hình sự tại cộng đồng gồm: Hồ sơ thi hành án treo; Hồ sơ thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; Hồ sơ thi hành án phạt cấm cư trú; Hồ sơ thi hành án phạt quản chế; Hồ sơ thi hành án phạt tước một số quyền công dân; Hồ sơ thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

Người chấp hành án hình sự tại cộng đồng bao gồm người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Ảnh: VKSNDTTH.

Hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; Hồ sơ thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; Hồ sơ phạm nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện là đơn vị lập các loại hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này; tiếp nhận hồ sơ phạm nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi có phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện bàn giao. Việc lập hồ sơ thi hành án phải đảm bảo đúng thời hạn và có đủ các tài liệu theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Sau khi lập hồ sơ thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện thông báo cho UBND cấp xã biết. Đồng thời, sao gửi các tài liệu về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Tiến hành đăng ký hồ sơ thi hành án theo quy định.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý hồ sơ thi hành án và bổ sung các tài liệu vào hồ sơ thi hành án. Việc lập, đăng ký, quản lý, chuyển loại, kết thúc, nộp lưu các loại hồ sơ thi hành án thực hiện theo chế độ hồ sơ nghiệp vụ của Bộ Công an.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho hay, việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng phải dựa trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và pháp luật có liên quan; Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án chặt chẽ, có hiệu quả; tạo điều kiện cho người chấp hành án có điều kiện thuận lợi nhất để chấp hành án, sớm chấp hành xong án phạt, trở thành người có ích cho xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội của người chấp hành án; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng phải được thực hiện thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an các đơn vị, địa phương; đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội.