Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội

Nhiều phương tiện ô tô di chuyển qua tuyến đường gặp khó khăn do gặp phải các nắp hố gas, hố kỹ thuật. Nhiều hố gas do nằm quá cao so với mặt đường nên người dân phải lấy cát, đá, gạch chèn tạm xung quanh để đỡ nguy hiểm.