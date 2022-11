Thông tin được ông Trịnh Xuân An - Ủy viên chuyên trách, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội trả lời báo chí tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV chiều 15/11.



Theo đó, tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề liên quan đến việc đấu giá biển số ô tô và việc bổ sung "nơi sinh" vào hộ chiếu mới tới đây được thực hiện thế nào, tính khả thi ra sao?

Trả lời câu hỏi, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, đây là hai nội dung Ủy ban Quốc phòng An ninh phụ trách thẩm tra, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân rất quan tâm.

"Đây là quyết sách rất linh hoạt, chủ động, trách nhiệm của Quốc hội để xử lý những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm, tình huống tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân", ông An đánh giá.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội trả lời câu hỏi của báo chsi tại buổi họp báo. Ảnh: QH.

Về đấu giá biển số ô tô vừa được Quốc hội thông qua nghị quyết, ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh, đây là Nghị quyết thí điểm, luật chưa có và sẽ có 3 năm để triển khai. Nghị quyết cũng quyết định, được đấu giá tất cả biển số mà không phụ thuộc vào nơi thường trú. Về tính khả khả thi, theo ông An, quá trình thảo luận, đại biểu đã trao đổi rất kỹ.

Dẫn một số nội dung trong Nghị quyết, Ủy viên chuyên trách, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nói: "Với hệ thống công nghệ thông tin hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, ở miền Nam cũng có thể đấu giá ở miền Bắc, nếu thấy đó là biển số sở thích của mình. Việc này hoàn toàn yên tâm".

Ông An cũng cho rằng, do đây là thí điểm, nên phải được triển khai kỹ lưỡng, tránh phát sinh vấn đề phức tạp. Sau thời gian thí điểm, các cơ quan sẽ có đánh giá tổng kết về các nội dung trong Nghị quyết.

Đấu giá trên toàn quốc, giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng Theo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô, giá khởi điểm của một biển số xe ôtô được đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Người trúng đấu giá được giữ lại biển số ôtô trúng đấu giá biển số xe ôtô được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá. Được đăng ký biển số xe ôtô trúng đấu giá gắn với xe ôtô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ôtô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở. Được giữ lại biển số xe ôtô trúng đấu giá trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu. Biển số ôtô đưa ra đấu giá là biển xe nền màu trắng, chữ và số màu đen (trừ biển số cấp cho ôtô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế; ôtô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài; ôtô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự... hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam). Giải trình rõ hơn về lý do áp dụng thí điểm đấu giá biển số xe trên toàn quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc giới hạn nội dung thí điểm với loại biển số đấu giá và không giới hạn về phạm vi không gian nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả địa phương; đảm bảo công bằng về quyền lợi của người dân trên cả nước. Hơn nữa, việc này sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.