Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) và Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO kéo xe hút đinh nhọn trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Clip: Chinh Hoàng