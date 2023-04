CSGT xử lý mạnh vi phạm nồng độ cồn: Nở rộ dịch vụ lái xe thuê, tài xế công nghệ tăng thu nhập (Bài 3)

Nhà hàng, quán nhậu Hà Nội vắng vẻ đến lạ

Trước - trong và sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát giao thông mở chiến dịch cao điểm tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên cả nước. Đặc biệt, những thành phố lớn như Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh, việc tuần tra, kiểm soát và xử phạt lái xe sử dụng rượu bia có nồng độ cồn càng quyết liệt hơn.

Theo một số chủ nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội, thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 hàng năm bắt đầu vào mùa cao điểm khi thời tiết chuyển dần sang hè nắng nóng. Buổi trưa, khung giờ từ 11h - 14h và tối 17h - 21h là thời điểm quán đông khách nhất.

Đặc biệt, những quán bia, nhậu lớn ở Hà Nội như Hải Xồm, Thu Hằng, Lan Chín... trước đây luôn trong tình trạng chật kín bàn. Tuy nhiên, cũng thời điểm cuối tháng 4/2023, các nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội hiện nay đang cho thấy sự vắng lặng đến lạ thường.

Quán bia vắng khách dù đang bước vào hè. Ảnh Khải Phạm.

Theo ghi nhận của Dân Việt, thời điểm 17h30 chiều 25/4, quán bia trên đường Nguyễn Xuân Khoát - Ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lượng khách đến quán bia lớn ở khu vực này lác đác. Rất nhiều bàn ở khu vực ngoài sân còn trống dù đang là khung giờ cao điểm buổi chiều.

Ghi nhận ở một nhà hàng cũng trên tuyến đường Nguyễn Xuân Khoát, dù có rất nhiều bàn nhưng chỉ có đúng 1 bàn có khách hàng ngồi nhậu.

Khi phóng viên hỏi về việc giờ có cần đặt bàn khi đi hơn 10 người không thì nhân viên cho biết hiện vẫn còn nhiều bàn trống nên có thể đến luôn không cần đặt trước.

Ở một quán nhậu ngay dưới chân chung cư, cũng khung giờ 18h30 cao điểm, nhưng không có một bàn nào có khách.

Giờ cao điểm nhưng những quán bia đều khá vắng vẻ. Ảnh Khải Phạm.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ quán bia Việt Hà - Chung cư B110 - Xuân Đỉnh cho biết: "Đang mùa cao điểm nhưng năm nay lượng khách giảm đến 40% so với những năm trước, đặc biệt thấp hơn hẳn so với thời điểm trước dịch Covd-19. Người dân chủ yếu sợ thổi nồng độ cồn nên đã hạn chế uống bia, rượu hơn khiến tình trạng quán xá vắng vẻ quá. Lượng khách quán tôi hiện nay chủ yếu bán cư dân ở đây, uống không cần đi xe".

Nguyên nhân của việc các quán nhậu, nhà hàng vắng vẻ dù đang là khung giờ "vàng" mùa cao điểm là do tình trạng kiểm soát nồng độ cồn chặt chẽ từ Cảnh sát giao thông. Thậm chí, các chốt kiểm soát nồng độ cồn còn được lập ngay ở những tuyến đường ở cạnh quán nhậu nhằm kiểm tra người đi ra từ quán. Do đó, người dân hạn chế uống bia rượu do không thể tự đi xe.

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, dịch vụ thuê lái, taxi đông khách

Kể từ khi quy định kiểm soát nồng độ cồn chặt chẽ hơn, người dân đã dần thay đổi thói quen trong việc sử dụng ô tô, xe máy mỗi lần đi uống bia rượu.

Nhà hàng vắng vẻ bởi người dân đã biết sợ vi phạm nồng độ cồn. Ảnh Khải Phạm.

Anh Nguyễn Mạnh Cửa Long, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Kể từ khi quy định nồng độ cồn làm mạnh, tôi hạn chế uống rượu bia hẳn. Đây cũng là lý do để tôi từ chối những cuộc nhậu hay nếu có đi xe cũng có lý do để không phải uống. Công việc của tôi thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, những cuộc nhậu không thể bỏ được thì sẽ đi taxi, an toàn và tiết kiệm hơn nếu chẳng may đi xe bị thổi nồng độ cồn".

Cùng với việc siết chặt nồng độ cồn, người dân chuyển sang những phương tiện như taxi, xe ôm hay dịch vụ thuê lái xe về nhà cũng nở rộ.

Là tài xế xe công nghệ được 3 năm, anh Hoàng Văn Hà tưởng chừng đã phải bán xe đi vì dịch Covid-19, nhưng giờ đã dần gỡ lại được nhờ chính sách kiểm soát nồng độ cồn ngày càng khắt khe.

"Mua xe vào năm 2020 tham gia taxi công nghệ để thời gian thoải mái, nhưng chạy được 1 thời gian thì xe phải nằm ở nhà do dịch Covid-19, tưởng tôi phải bán xe để trở nợ. Tuy nhiên, vợ chồng cố giữ và đến bây giờ công việc đã ổn định hơn. Tôi thường tìm đỗ xe ở khu vực quán nhậu để chờ nổ cuốc. Khách bây giờ ít đi xe nhậu hơn vì thổi nồng độ cồn nhiều, không ít người tâm sự mới bị giữ xe, bằng lái nên giờ phải đi taxi. Từ đó, tôi có thêm nhiều cuốc hơn so với trước đây khi nồng độ cồn chưa làm chặt như bây giờ", anh Hà chia sẻ.

Không chỉ taxi, người đã uống rượu bia còn có hình thức lựa chọn mới khi "trót" lái xe đến quán nhậu mà uống say là gọi dịch vụ lái xe thuê về nhà.

Dịch vụ lái xe thuê, taxi có thêm việc làm. Ảnh Khải Phạm.

Dịch vụ lái xe thuê về nhà mới phát triển rầm rồ kể từ khi nồng độ cồn được siết chặt ở Việt Nam và khách hàng ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có thể sử dụng dịch vụ này. Theo đó, khách hàng chỉ cần gọi đến tổng đài trước 30 phút để đặt tài xế đến địa chỉ với giá 499k/3h ở nội thành, 799k/ngày (8h có ngoại tỉnh).

Khi đến tài xế sẽ kiểm tra xe trước khi lái hộ về nhà và chụp ảnh để khách hàng kiểm tra lại xe khi tỉnh lại xe có nguyên hiện trạng ban đầu hay không.

"Kể từ khi nồng độ cồn được siết chặt, tôi gia nhập công ty để lái xe cho khách hàng về nhà cũng có thêm công việc. Tuy nhiên, lái xe thuê này cũng rất khó vì gặp nhiều khách hàng khác nhau, có những người say không biết gì nên những trường hợp đấy cần phải kiểm tra xe kỹ để tránh xảy ra những vấn đề không hay giữ công ty và khách hàng", anh Lâm, lái xe cho biết.

Có thể thấy, việc siết chặt kiểm soát nồng độ cồn đang giúp người dân dần thay đổi thói quen, có những lý do để từ chối uống bia rượu. Đặc biệt, người dân đã nâng cao ý thức khi không tự lái xe khi đã uống rượu, bia nhằm đảm bảo an toàn, tránh việc bị phạt và dịch vụ taxi, lái xe thuê giúp nhiều người có thêm công việc và thu nhập.