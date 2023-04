Người đàn ông bị đâm tử vong trong đêm, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Theo Đại Đoàn Kết: Ngày 25/4, Công an huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thông tin, vụ việc ông N.V.S (50 tuổi) bị đâm tử vong hiện đang được công an điều tra làm rõ.

Theo xác định ban đầu từ cơ quan công an: Vụ án xảy ra vào tối 24/4, tại nhà anh L.T.H. (thôn 6, xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Đối tượng Hoàng Văn Thoan (ở tại thôn Phương La, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã xảy ra xô xát với ông N.V.S (50 tuổi, ở tại xóm Ngoài, thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương).

Hoàng Văn Thoan được xác định có hành vi dùng dao đâm ông S. khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Hoàng Văn Thoan cũng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện trường ông N.V.S. bị đâm tử vong. Nguồn: NLĐO

Theo nguồn tin của NLĐO, nguyên nhân xảy ra xô xát dẫn đến ông S. bị đâm tử vong là do mâu thuẫn về tình cảm.



Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ trọng án, xử lý theo quy định pháp luật.