Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an TP. Tân An đang điều tra vụ việc một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 8/8, người thân tá hỏa phát hiện anh T., 27 tuổi, treo cổ tử vong bên hông nhà tại hẻm 11, đường Nguyễn Minh Trường, Phường 3, TP. Tân An. Theo người dân sống gần nhà anh T., thường ngày anh T., dậy sớm để đi bán hàng. Anh T., đã có gia đình. Công an đang điều tra vụ việc tại nhà anh T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



