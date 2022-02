Người đàn ông kẹp cổ công an vì bị nhắc nhở chơi bài ăn tiền, có thể bị xử lý thế nào?

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Liêu Phát Hùng (SN 1989, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, hành vi của Hùng mang tính chất hung hãn, côn đồ khi đã chửi bớt, kích động và kẹp cổ vị cán bộ công an.

Khởi tố người đàn ông kẹp cổ công an đêm mùng 1 Tết vì bị nhắc nhở khi chơi bài ăn tiền.

"Việc cán bộ công an nhắc nhở người dân đánh bài dịp Tết Nguyên đán là hoàn toàn đúng đắn.

Cơ quan chức năng cần xác định rõ, ngoài hành vi chống người thi hành công vụ thì đối tượng Liều Phát Hùng và những người khác đánh bài với mức độ như thế nào. Nếu có căn cứ, xác định việc đánh bài với số tiền trên 5 triệu đồng thì cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử lý Hùng về tội đánh bạc tại điều 321, Bộ luật hình sự 2015", ông Lực nói.

Điều 321, tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Theo ông Lực, hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng được quy định rõ tại điều 330, Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

"Như vây, xét hành vi, đối tượng Liêu Phát Hùng có thể bị xử lý với mức án cao nhất từ 3 - 7 năm tù. Việc này cơ quan chức năng sẽ xem xét, điều tra để xử lý đúng người đúng tội", vị luật sư nói.

Trước đó, vào tối 1/2 (đêm mùng 1 Tết Nguyên đán), ông Trần Văn Phồn - cán bộ công an phường đi tuần tra địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo phân công của Ban Chỉ huy Công an phường Cầu Ông Lãnh.

Khi đến trước nhà số 170 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, ông Phồn phát hiện một nhóm người đang chơi đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở, yêu cầu giải tán. Trong số nhóm người này có bà Trần Ngọc Ngân (SN 1964) không chấp hành yêu cầu mà còn sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình ông Phồn đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời, ông Liêu Phát Hùng (con trai bà Ngân) đã chửi bới, kích động và có hành vi hành hung, kẹp cổ và quật ngã ông Phồn.

Nhận tin báo về vụ việc ở phố Tây Bùi Viện, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tăng cường lực lượng đến hiện trường ổn định tình hình và đưa tất cả những người liên quan về trụ sở công an phường để giải quyết.