Người đàn ông ở Hoài Đức kể về khoảnh khắc bị nhóm côn đồ chém lìa tay

Liên quan đến vụ ông N.H.M. bị nhóm côn đồ chém lìa tay tại ngõ 97, đường Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) vào ngày 3/4, hôm nay (11/5), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra.



Cánh tay ông M. sau khi được nối lại. Ảnh: ĐV

Công an huyện Hoài Đức đang tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng, khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, ông M. bị một vết thương ngón IV bàn tay trái 1%; mẻ xương cánh tay phải 1%; gãy mỏm khuỷu phải 6%; đứt gần hoàn toàn 1/3 giữa dưới cẳng tay phải 48,45% (đã được phẫu thuật khâu nối); đứt gần hoàn toàn 2-3 ngón V tay trái 3,8% (đã được phẫu thuật khâu nối).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức tạm thời đánh giá, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông M. là 54%.

Ngày, 10/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông M. cho biết, mình đã được xuất viện, nhưng sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng, sinh hoạt khó khăn.

"Cánh tay bị chém đã được nối lại nhưng bác sỹ nói sẽ không hoạt động lại bình thường. Trong tuần này, Công an huyện Hoài Đức sẽ đưa tôi đi giám định lại" – nạn nhân thông tin.

Nói về nguyên nhân mình bị chém, ông M. cho biết, cách đây vài năm, mình có vay của một người tên "Trí M" ở quận Nam Từ Liêm số tiền hơn 500 triệu đồng và trã lãi đầy đủ từ đó cho đến trước lúc xảy ra sự việc khoảng vài tháng.

Sau đó, vì nhiều lý do nên ông M. chưa trả kịp. Vì vậy, người tên "Trí M" gọi điện thách thức, dọa giết.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ông M. bị nhóm đối tượng chém lìa tay. Ảnh cắt từ clip.

"Đến đêm 2/4, có khoảng 20 đối tượng cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy đến đập cửa tìm nhưng vợ tôi kịp thời khóa trái cửa.

Ngày hôm sau, 6 đối tượng tiếp tục đến và lao vào xô xát với tôi. Khi tôi lùi lại và bị ngã, 4 người trong nhóm xông vào chém tới tấp khiến cánh tôi tay bị đứt lìa" – ông M. nói.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 4/4, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh một nhóm người cầm hung khí truy sát một người đàn ông cầm xẻng. Hậu quả người đàn ông cầm xẻng bị chém đứt lìa cánh tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/4, tại ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Theo clip, vào khoảng thời gian trên, một nhóm khoảng 6 người ăn mặc kín mít, cầm theo vật giống dao đến địa điểm trên và xô xát với một người đàn ông khác cầm xẻng.

Khi người đàn ông cầm xẻng lùi lại và bị ngã, 4 người trong nhóm trên xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay.

Sau đó, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu Công an huyện Hoài Đức, công an các quận, huyện lân cận và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ.