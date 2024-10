"Người đàn ông quyền lực nhất" Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu gây sốt mạng với cảnh trao vương miện là ai?

Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 (Miss Tourism Vietnam Global) đã tìm ra Top 3 gồm: Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Á hậu 1 Đỗ Hà Trang, Á hậu 2 Phạm Hoàng Thu Uyên. Dù cuộc thi đã khép lại nhưng dư âm về sự kiện này vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục lan truyền clip, hình ảnh ghi lại cảnh ông Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 trao vương miện cho Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trước sự chứng kiến của Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2023 Lý Kim Thảo, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp này.

Theo đó, ông Phạm Duy Khánh đã lấy vương miện từ tay Hoa hậu Lý Kim Thảo để đặt lên đầu của tân Hoa hậu Kỳ Duyên được cư dân mạng khen ngợi: "nhanh, gọn, lẹ"; "không một động tác thừa"... Thậm chí, nhiều người cho rằng, "người đàn ông quyền lực nhất" Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu là người đàn ông hiếm hoi có cách đội vương miện cho Hoa hậu "chuẩn không cần chỉnh" nhất trong lịch sử cuộc thi nhan sắc Việt.

"Người đàn ông quyền lực nhất" Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu đang gây sốt mạng với cảnh trao vương miện là ai? (Ảnh: FBNV, chụp màn hình)

Clip: Khoảnh khắc trao vương miện "nhanh, gọn, lẹ" trong mưa của "người đàn ông quyền lực nhất" Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu cho tân Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên. (Nguồn: Ghi màn hình)

"Người đàn ông quyền lực nhất" Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu là ai?

Lý giải về hành động thay Hoa hậu Lý Kim Thảo trao vương miện cho Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên, Trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu cho biết, vì trang phục của Hoa hậu Lý Kim Thảo khiến cô gặp khó trong việc trao lại vương miện. Ngay sau đó, ông Phạm Duy Khánh đã trao thay Hoa hậu Lý Kim Thảo đội vương miện cho tân Hoa hậu Kỳ Duyên vì “đang trên sóng trực tiếp nên cần nhanh gọn”.

Chia sẻ với PV Dân Việt khi hình ảnh, clip về màn trao vương miện cho tân Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên bất ngờ gây sốt mạng xã hội gần đây, trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu cho hay: "Tôi cũng rất bất ngờ khi mấy ngày nay nhiều người chia sẻ khoảnh khắc tôi giúp Hoa hậu Lý Kim Thảo trao vương miện cho Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên. Tôi rất thấy vui và thú vị, chắc bởi một phần vì tôi làm nghề đào tạo người đẹp đã 15 năm qua, được tiếp xúc với rất nhiều chiếc vương miện khác nhau nên phần nào tôi có kinh nghiệm khi trao vương miện. Khi đọc được một số bình luận của khán giả ưu ái khi gọi tôi là người đàn ông hiếm hoi đội vương miện "nhanh, gọn" nhất lịch sử, tôi thấy vô cùng hạnh phúc".

Nói về Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu năm nay, ông Phạm Duy Khánh cho biết: “Tôi rất hài lòng với kết quả Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 khi các cô gái đều hội tụ đủ những yếu tố để có thể tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế".

Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ông Phạm Duy Khánh (sinh năm 1992) từng được biết đến là "chuyên gia đào tạo Hoa hậu", "ông trùm chân dài 9X" khi vừa là đạo diễn kiêm nhà sản xuất đình đám tại Việt Nam. Sự nghiệp "ông bầu" của Phạm Duy Khánh bắt đầu khi ông hỗ trợ Lại Hương Thảo giành giải nhất Hoa khôi Thể thao 2012.

Hiện tại, ông Phạm Duy Khánh thuộc Uỷ viên ban chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam và đang học đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ngoài vai trò Trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024, ông Phạm Duy Khánh từng tham gia nhiều chương trình như: The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, The New Mentor…