Mới đây, Chris Evans, ngôi sao nổi tiếng đóng vai Captain America và nữ diễn viên người Bồ Đào Nha, Alba Baptista đã chính thức kết hôn tại Cape Cod, Massachusetts.

Buổi lễ của Chris Evans, 42 tuổi, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và bạn bè thân thiết, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc từ "vũ trụ điện ảnh Marve"l như: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner, John Krasinski và Emily Blunt. Họ cũng nhau tham dự để chia vui trong ngày trọng đại của nam diễn viên. Một nguồn tin của Pagesix cho biết, khách tham gia phải ký hợp đồng nhằm đảm bảo sự riêng tư của cặp sao và bị tịch thu điện thoại.

Mối quan hệ giữa Chris và Alba bắt đầu vào tháng 11/2022. Theo Pagesix, họ nhanh chóng xác định đây là một tình yêu nghiêm túc và tính toán cho tương lai.

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh lấy vợ

Chris Evans và Alba Baptista trong một chuyến dã ngoại thường thấy của cả hai. Ảnh: IG.

Ngoài tài năng diễn xuất, Alba còn nổi tiếng với công việc từ thiện tại một trại trẻ mồ côi ở Campuchia và giải thưởng Shooting Star tại Liên hoan phim Berlin vào năm 2021.

Chris luôn tôn trọng gia đình và quan điểm cá nhân về cuộc sống của cô. Anh chia sẻ mong muốn có gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc quý báu bên người thân yêu. Anh nói rằng: "Những nghệ sĩ giỏi nhất thường không tự hào về tác phẩm họ tạo ra mà là về các mối quan hệ và tình yêu mà họ đã tìm thấy và chia sẻ".

Trước đó, Chris Evans nhiều lần tâm sự muốn kiếm bạn đời. Anh nói với Shondaland hồi tháng 7/2022: "Tôi thực sự tập trung tìm kiếm bạn đời, người mà tôi muốn sống cùng. Tôi yêu công việc. Nó thật tuyệt vời. Tôi cống hiến hết mình. Xét về nhiều khía cạnh, ngành công nghiệp này đầy rẫy những nghi ngờ, do dự và khiến tôi nghĩ về việc cố gắng tìm một người có thể dồn hết tâm sức cho họ". Mối quan hệ ngọt ngào của Chris và Alba thường được thể hiện qua các bức ảnh và video trên mạng xã hội của cả hai.

Chris Evans, tên đầy đủ là Christopher Robert Evans, sinh ngày 13/6/1981 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Anh sinh ra trong một gia đình có gốc Ý và Ai Len. Nam diễn viên là con trai cả trong gia đình có một em gái tên là Shanna, và em trai là diễn viên Scott Evans. Gia đình anh luôn ủng hộ sự nghiệp của anh trong lĩnh vực giải trí. Năm 2022, Chris Evans đã được vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất" của tạp chí People.

Trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, Chris Evans đã tham gia vào nhiều dự án diễn xuất. Anh nổi tiếng qua bộ phim "Not Another Teen Movie" (2001) và "Fantastic Four" (2005), trong đó anh đóng vai Johnny Storm/Human Torch.

Cặp đôi quen nhau vào tháng 11/2022. Ảnh: IT.

Chris Evans được biết đến rộng rãi qua vai Captain America/Steve Rogers trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU). Anh đóng vai này trong các phần "Captain America: The First Avenger" (2011), "The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018), và "Avengers: Endgame" (2019). Vai diễn này đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới và trở thành biểu tượng trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Ngoài vai Captain America, Chris Evans đã tham gia vào nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác, bao gồm "Snowpiercer" (2013), "Knives Out" (2019), "Gifted" (2017), và "The Red Sea Diving Resort" (2019).

Alba Baptista sinh năm 1997, là con gái của một kỹ sư và dịch giả tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Cô thành thạo 5 thứ tiếng, được biết đến nhiều nhất khi đóng vai chính trong Mrs. Harris goes to Paris. Năm 2021, cô giành giải thưởng Shooting Star tại Liên hoan phim Berlin. Người đẹp thích làm từ thiện, từng phát triển dự án giáo dục cho một trại trẻ mồ côi ở Campuchia.