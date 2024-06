Người đàn ông uống 4 lon bia từ sáng rồi ngủ đến chiều, hốt hoảng khi thấy kết quả kiểm tra nồng độ cồn

Tối 2/6, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Lạc, quận Bình Tân).

Nhiều người bị CSGT TP.HCM thổi nồng độ cồn trong đêm 2/6. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khoảng gần 22h, CSGT phát hiện anh N.V.Đ (sinh năm 1979, quê Long An) điều khiển xe máy qua chốt kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn đã sử dụng rượu bia trước đó nên tiến hành mời dừng xe để kiểm tra.

Anh N.V.Đ (lái xe công nghệ) bị phạt 2,5 triệu đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Kết quả phát hiện trong hơi thở của anh Đ. có mức nồng độ cồn là 0,204 miligam/lít khí thở. Anh Đ. cho biết mình là tài xế xe công nghệ, vừa chở khách từ Bình Dương lên TP.HCM.



Đội CSGT An Lạc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn được đảm trách. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo anh Đ., khoảng 9h sáng, anh có uống 4 lon bia, sau đó ngủ đến chiều tối mới đi làm, không ngờ đến giờ trong hơi thở vẫn còn nồng độ cồn.

Với lỗi vi phạm này, anh Đ. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Anh Đ. đã ký vào biên bản vi phạm.

Một trường hợp khác là anh N.M.N (sinh năm 1979, quê Bạc Liêu) được CSGT phát hiện trong hơi thở có mức nồng độ cồn là 1,404 miligam/lít khí thở.

Trong quá trình lập biên bản, khi được CSGT thông báo mức phạt là 7 triệu đồng, anh N. tỏ ra hốt hoảng, yêu cầu được kiểm tra máy đo nồng độ cồn. Anh N. thừa nhận đã uống 4 lon bia, trên đường trở về nhà và hoàn toàn tỉnh táo. "Đô tôi 10 lon, nay mới uống 4 lon làm sao nồng độ cồn cao vậy? 7 triệu là cả tháng lương rồi", anh N. nói.

Sau đó, anh N. rời đi, không đồng ý ký biên bản. Theo CSGT, với lỗi vi phạm này, anh N. vẫn sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính, tước bằng lái xe, tạm giữ phương tiện theo quy định.