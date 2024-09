Người dân Thái Nguyên tìm người thân trong lũ dữ qua dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên mảnh giấy nhỏ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to làm mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Thái Nguyên bị ngập sâu. Sáng 10/9, tại phường Quang Vinh - nơi ngập sâu nhất của TP. Thái Nguyên hàng trăm người dân mong tin người thân.