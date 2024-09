Ghi tại Thái Nguyên: Chạy đua "giải cứu" hàng trăm người trong tâm lũ giữa thành phố, nước lũ tiếp tục dâng cao đến 2m

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to đã làm mực nước sông Cầu tiếp dâng cao khiến nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước.

Các xã, phường bị ngập sâu gồm: Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Long, Phúc Hà, Quan Triều, Chùa Hang, Cam Giá, Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Gia Sàng, Hương Sơn, Hoàng Văn Thụ… Lực lượng chức năng của thành phố cùng các địa phương đã và đang khẩn trương hỗ trợ di dời gần 1.200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 10/9, tại phường Quang Vinh - nơi ngập sâu nhất của TP. Thái Nguyên, người dân cho biết, mực nước đã rút khoảng 10 cm so với ngày hôm qua. Nhiều người đã không giấu được vẻ vui mừng khôn xiết khi vừa được cứu ra khỏi các vùng ngập lụt sâu.

Hiện nay, 17 xã, phường của TP. Thái Nguyên nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập. Trong đó có 81 xóm, tổ dân phố bị ngập (20 xóm, tổ dân phố bị cô lập). Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa người dân phường Quang Vinh ra khỏi nơi ngập lụt. Ảnh: Minh Ngọc

Khu vực ngập sâu của phường Quang Vinh giao cắt giữa đường Hùng Vương và đường Phan Đình Phùng. Nước sông dâng cao, tràn nhanh vào nhà dân ở phường Quang Vinh vào đêm ngày 8/9. Sau hơn 24 giờ nước đã dâng cao từ 1,5-2 m khiến nhiều hộ dân không thể di dời kịp đồ đạc, tài sản. Một số khu vực đang bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Minh Tiến



Đêm ngày 9/9, rạng sáng ngày 10/9, các lực lượng chức năng của TP. Thái Nguyên cùng các lực lượng hỗ trợ từ các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương hỗ trợ di dời gần 1.200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại phường Quang Vinh, ông Lê Việt Hưng - Chủ tịch UBND phường cho biết, riêng khu vực dân cư ở tổ 6, 7 phường Quang Vinh, lực lượng chức năng ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng lũ lụt; tiếp tế đồ ăn cho những người bị mắc kẹt trong vùng nước lũ…Ảnh: Minh Ngọc

Sáng ngày 10/9, các lực lượng chức năng của TP. Thái Nguyên và người dân từ các huyện trên địa bàn tỉnh đã mang xuồng máy đến các điểm của phường Quang Vinh để đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt. Trong ảnh, một người dân tham gia cứu hộ cõng bé gái từ xuồng máy thoát khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: Minh Tiến

Tại các điểm ngập lụt, nhiều tài sản giá trị của người dân trên địa bàn phường Quang Vinh chìm sâu trong nước lũ. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Cao Xuân Phú, phường Quang Vinh chia sẻ: "Từ lúc sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi mới thấy cảnh tưởng ngập lụt như hiện nay. Đây có thể coi là trận lụt lịch sử". Ảnh: Minh Ngọc

Phụ nữ, trẻ nhỏ được các lực lượng cứu hộ phường Quang Vinh ưu tiên đưa ra khỏi vùng ngập lụt.

Cũng trong sáng nay, thời tiết trên địa bàn TP. Thái Nguyên xuất hiện mưa nhỏ nên công tác cứu hộ được thông suốt. Trong gần một buổi sáng, hàng trăm người đã được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Minh Ngọc

Lực lượng cứu hỗ phường Quang Vinh cung cấp mì tôm, nước uống, nến thắp sáng cho những hộ dân chưa được đưa ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Minh Ngọc

Trạm dừng đón xe bus bị ngập sâu hơn 1 m nước trên đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên. Ảnh: Minh Ngọc

Trường THPT Dương Tự Minh bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo lãnh đạo phường Quang Vinh, khu vực bị ngập sâu trên đường Dương Tự Minh kéo dài gần 2km. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã cắt điện lưới khu vực nước lũ dâng cao, vì vậy, mọi sinh hoạt của người dân nằm trong vùng ngập lụt gần như bị tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng theo ghi nhận của Dân Việt, hàng chục ô tô của người dân bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Minh Ngọc

Một người dân phường Quang Vinh dầm mình trong nước lũ, với hi vọng vớt vát những tài sản còn lại của gia đình. Ảnh: Minh Ngọc

Tại tâm lũ trên đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng, người dân từ các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyện đã đến cứu hộ người dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn (thứ hai từ phải vào) cũng đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác cứu hộ những người dân còn "mắc kẹt" do nước lũ. Ảnh: Minh Tiến

Để kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ và cứu hỗ, hộ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, tối ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có Công điện số 17 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.