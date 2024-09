Người già có câu: "Trong phòng có cây thì 10 gia, 9 nhà giàu có", nhấn mạnh việc coi trọng việc trồng cây cảnh trong gia đình.

Tuy nhiên, việc lựa chọn các cây cảnh nào để trồng trong nhà cũng có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì sự thịnh vượng, giàu có và may mắn trong gia đình.

Người già có câu: "Trong phòng có cây thì 10 gia, 9 nhà giàu có", nhấn mạnh việc coi trọng việc trồng cây cảnh trong gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu cây cảnh bạn trồng trong nhà chẳng mấy chốc bị sâu bệnh, héo chết, gây ẩm ướt hoặc độc hại cho không khí trong nhà thì chẳng những không làm tài lộc sinh sôi mà còn khiến sức khỏe và sự thihj vượng ngày càng giảm sút.

Người già dặn: "Đặt 4 cây trong phòng khách, gia đình không thịnh vượng còn xui xẻo, mất lộc". Đó là những cây nào vậy?

1. Người già dặn: Không nên trồng hoa hồng trong phòng khách vì dễ bị bệnh và côn trùng gây hại

Hoa hồng là một loài hoa rất đẹp. Ngoài ra, nó có thời gian ra hoa dài và có nhiều loại, một số có mùi thơm thoang thoảng. Nếu bạn để ở nhà, chúng sẽ nở hoa nhiều, rực rỡ màu sắc khiến nhiều người ưa thích.



Người già cho rằng trồng hồng trong nhà giúp gia đình được may mắn, thu hút tài lộc và giữ gìn sự thịnh vượng. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu say đắm, nồng thắm và mãnh liệt của tuổi trẻ. Ngoài ra, những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng, trong phong thủy còn có tác dụng xua đuổi tà khí, ngăn chặn các luồng khí xấu vào cửa.

Người già cho rằng trồng hồng trong nhà giúp gia đình được may mắn, thu hút tài lộc và giữ gìn sự thịnh vượng. Cây cảnh này có tác dụng trấn nhà, giữ cửa rất tốt.

Tuy nhiên, hoa hồng không thích hợp trồng trong phòng khách, vì trước hết, phòng khách thiếu ánh sáng mặt trời, hoa hồng rất thích ánh sáng mặt trời. Một khi có quá ít ánh sáng mặt trời sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của hoa hồng.

Ngoài ra, khi trồng hoa hồng trong phòng khách, một khi độ thông gió kém, hoa hồng sẽ trở thành “lọ thuốc” vì sâu bệnh thường xuyên xuất hiện, không thể không phun thuốc diệt sâu, gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, người già khuyên không nên trồng hoa hồng trong phòng khách. Ảnh minh họa Toutiao

Sâu bệnh cũng có thể khiến hoa hồng chuyển sang màu vàng và lá rụng, xấu xí và mang lại xui xẻo.

Phòng khách không thích hợp trồng loại hoa hồng này, bởi vì khi hoa hồng lá rụng, chuyển sang màu vàng sẽ mang lại cho người ta cảm giác vô cùng yếu đuối. Ngoài ra, một khi phun xịt còn sẽ gây hại cho sức khỏe của gia đình bạn.

Do đó, người già khuyên không nên trồng hoa hồng trong phòng khách. Nếu bạn thích hoa hồng có thể đặt chúng ở ban công thoáng đãng hoặc ngoài sân nhỏ, nơi thông gió tốt, nhiều nắng là thích hợp để hoa hồng sinh trưởng và nở rộ.

2. Người già dặn: Không nên trồng hoa trà trong phòng khách vì ưa ẩm, dễ sinh ẩm mốc, hư hại đồ vật

Hoa trà còn được mệnh danh là “vị khách tinh tế giữa các loài hoa”, xinh đẹp và quyến rũ bởi nó mang nét duyên dáng, lộng lẫy của hoa mẫu đơn và sự mềm mại, sang trọng của hoa hồng.

Người già dặn: Không nên trồng hoa trà trong phòng khách vì ưa ẩm, dễ sinh ẩm mốc, hư hại đồ vật Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, hoa trà tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành nên người già rất thích trồng vài chậu. Ngôn ngữ hoa của hoa trà là may mắn và giàu có. Nếu bạn trồng nó trong sân, vận may của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.

Trong quan niệm người già, hoa trà có màu đỏ màu của sự may mắn và lạc quan, tràn ngập sức sống cho những ngày đông lạnh lẽo và ảm đạm.

Chính vì thế, trưng một bình hoa trà trong nhà sẽ giúp gia chủ có thêm động lực để phấn đấu, và tự nâng cao tinh thần của bản thân.

Tuy nhiên, hoa trà lại ưa môi trường ẩm ướt và không thích hợp trồng trong phòng khách. Một khi không khí quá khô sẽ dễ khiến lá vàng rụng, đồng thời cây sẽ giảm hoặc không ra hoa.

Ngoài ra, hoa trà tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành nên người già rất thích trồng vài chậu. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy, dù hoa trà không thích môi trường nhiều nắng cũng không thích hợp để trồng trong phòng khách. Bởi vì đất không chỉ cần khô và tưới nước một lần mà còn cần được phun nước thường xuyên để duy trì môi trường ẩm ướt.

Điều này không chỉ khiến phòng khách bị bẩn, không khí ẩm ướt, làm hư hại sàn gỗ hoặc các đồ điện tử trong nhà, khiến gia đình bị thất thoát tiền bạc, tài lộc.

Do đó, người già khuyên không nên đặt hoa trà trong phòng khách. Nếu bạn thích trồng hoa trà thì có thể trồng ở nơi thoáng gió ở ban công hướng Bắc nhà, có thể thoải mái phun nước, tưới nước và thuận tiện cho việc dọn dẹp.

3. Người già dặn: Không nên trồng xương rồng ba cạnh trong phòng khách vì nhiều gai dễ hại người

Xương rồng 3 cạnh là một loại hoa được nhiều người ưa thích vì trông giống xương rồng, đặc biệt khi được ánh nắng chiếu vào sẽ phát sáng như vảy rồng.

Cây cảnh này được nhà giàu ưa thích vì có thể gia tăng sự thịnh vượng cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, xương rồng 3 cạnh còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, mang lại cho người ta cảm giác uy nghiêm, phong cách nên được nhiều già thích trồng trong nhà.

Cây cảnh này được nhà giàu ưa thích vì có thể gia tăng sự thịnh vượng cho gia đình. Trong phong thủy, loại cây này có tác dụng trấn trạch, xua đuổi những điều không may mắn ra khỏi nhà.

Vì đặc điểm thường xanh tốt quanh năm, lại có ý nghĩa xua đuổi tà khí trong phong thủy, có thể giải trừ vận rủi nên cây cảnh này được nhiều người săn lùng.

Tuy nhiên, người già dặn không nên giữ xương rồng 3 cạnh ở phòng khách vì chúng có quá nhiều gai và chúng cũng thích môi trường có ánh sáng rực rỡ.

Do đó, người già khuyên không nên đặt xương rồng ba cạnh trong phòng khách, may mắn đâu chưa thấy lại đâm trúng người, mang lại xui xẻo. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu đặt chúng ở một góc, sẽ có quá ít ánh sáng và sự phát triển sẽ không tốt. Nếu đặt ở nơi rộng rãi, sáng sủa sẽ dễ đâm vào người qua lại.

Do đó, người già khuyên không nên đặt xương rồng ba cạnh trong phòng khách, may mắn đâu chưa thấy lại đâm trúng người, mang lại xui xẻo.

Nếu bạn thích cây cảnh này có thể đặt chúng ở nơi thoáng đãng hơn, có chút ánh sáng tán xạ. Như vậy, cây cảnh này sẽ phát triển ngày càng nhanh và trông độc đáo, giúp trấn nhà, giữ trạch rất tốt.

4. Người xưa dặn: Không nên trồng sống đời trong phòng khách vì sinh trưởng kém, mất may mắn

Sống đời là loài hoa rất ưa nắng. Thời kỳ ra hoa của nó là vào mùa đông và mùa xuân, khi nở hoa có nhiều màu sắc và mọc trên đầu cành hoa trông đoàn kết và đẹp đẽ nên mang ý nghĩa trường thọ, may mắn và thịnh vượng.

Vì ý nghĩa trường thọ nên người già rất thích trồng cây cảnh này. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy về ngoài nhỏ nhắn nhưng cây cảnh sống đời mang một sức mạnh bền bỉ đúng như tên gọi. Đặc biệt, khi lá sống đời rụng xuống đất thì nó sẽ mọc rễ và trở thành một cây con. Điều nay minh chứng cho sự trường thọ, vĩnh hằng theo thời gian.



Vậy cho nên, ngày Tết gia đình thường đặt cây sống đời như lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó là ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Đối với gia đình, việc chậu cây sống đời trong nhà tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc, còn đối với bạn bè nó tượng trưng cho tình thân.

Vì ý nghĩa trường thọ nên người già rất thích trồng cây cảnh này. Tuy nhiên, loài hoa này thích nhiều ánh nắng mặt trời nên không thích hợp đặt trong phòng khách cớm nắng.

Người già khuyên, nếu thích hoa trường thọ thì có thể trồng ở ban công phía Nam

Một khi trong phòng khách có quá ít ánh nắng sẽ không thích hợp để phát triển. Cây cảnh sẽ không nở hoa hoặc mọc dài ra, lá không bóng mượt, tươi tốt, màu sắc hoa kém tươi. Điều này mang lại sự ủ dột, thiếu sức sống, khó thu hút tài lộc cho gia đình.

Vì vậy, người già khuyên, dù bạn thích hoa sống đời cũng không nên để chúng trong phòng khách.0 Không phải vì nó có độc, chỉ là nó sinh trưởng không tốt mà thôi.



Người già khuyên, nếu thích hoa trường thọ thì có thể trồng ở ban công phía Nam, có đủ ánh nắng. Trong mùa cây cảnh sinh trưởng cũng nên thường xuyên bón phân để cây cảnh tươi tốt.

Những cây cảnh, người già khuyên nên trồng trong phòng khách:

Lan càng cua: Tuy lan càng cua cũng là loài cây ưa nắng nhưng không có yêu cầu khắt khe về ánh sáng mặt trời vẫn có thể nở hoa miễn là được nuôi ở nơi có thời gian rảnh rỗi nên rất thích hợp nuôi dưỡng trong phòng khách.



Lan quân tử là cây cảnh mà người già khuyên nên trồng trong phòng khách. Ảnh minh họa Toutiao

Cây hạnh phúc: Cây cảnh này rất thích môi trường ánh sáng tán xạ trong phòng khách, vì nó sợ tiếp xúc với ánh nắng gay gắt vào mùa hè, một khi nắng quá gắt sẽ dễ bị cháy nắng.

Tuy nhiên, khi trồng ở phòng khách, dưới chậu hoa cần lót một tấm lót tấm đựng nước thoát ra vì cây cảnh cần tưới nước thường xuyên để đất không bị khô.

Lan quân tử: Cây cảnh này không có yêu cầu cao về ánh sáng mặt trời và cũng rất thích hợp để trồng trong phòng khách. Ngoài lan quân tử còn có lan hồ điệp, tử la lan... không khắt khe với ánh sáng mặt trời.