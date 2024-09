Người già khuyên: "Không tặng 5 thứ, quý nhân đến cửa, gia đình bình an, thịnh vượng"

Vậy theo người già, những vật gì không nên cho đi để tránh mang lại xui xẻo?

Trong đời sống hàng ngày, việc cho tặng là điều không thể thiếu trong giao tiếp xã hội. Không chỉ trong lễ hội, lễ kỷ niệm mà ngay cả trong ngày thường, việc cho tặng không chỉ là cách bày tỏ cảm xúc mà còn là nghi lễ, cách đối nhân xử thế giữa họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm.

Người già cho rằng, có những đồ vật không nên tùy tiện trao tặng người khác, kẻo vô tình làm mất lòng, phá hủy các mối quan hệ, dẫn đến xui xẻo, mất lộc. Ảnh minh họa istock

Tuy nhiên, theo người già, khi lựa chọn quà tặng, chúng ta phải cân nhắc một số điều cấm kỵ, tránh vô tình làm mất lòng người khác.

Người già dặn: "Không cho 5 thứ, con cháu bình an, thành đạt". Đó là vật gì vậy?

1. Người già dặn không tặng đồng hồ

Đồng hồ là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong tiếng Hán Việt, từ "đồng hồ" và từ "kết thúc" đồng âm với nhau.

Do đó, việc tặng đồng hồ một số trường hợp bị coi là mang hàm ý không may mắn, ám chỉ sự kết thúc của một mối quan hệ hoặc sự kết thúc của cuộc đời. Vì vậy, khi chọn quà, đồng hồ thường không phải là lựa chọn hàng đầu.

Người già lo lắng những món quà như vậy sẽ mang lại điềm xấu cho đối phương và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Trong những dịp quan trọng, chẳng hạn như đám cưới, sinh nhật hoặc tặng quà kỷ niệm cho đối tác, tặng quà mừng thọ, người xưa khuyên không nên tặng đồng hồ.

Người già lo lắng những món quà như vậy sẽ mang lại điềm xấu cho đối phương và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Ngoài ra còn có lời giải thích về sự quay của đồng hồ trong phong thủy, người già tin rằng nó có thể ảnh hưởng đến luồng không khí và linh khí trong nhà, từ đó ảnh hưởng đến vận may của người ở trong nhà.

Do đó, để tránh những hiểu lầm không đáng có, người già khuyên không nên tặng đồng hồ.

2. Người già khuyên không tặng dao

Theo người già, việc tặng dao thường bị tránh vì dao là công cụ sắc nhọn thường gắn với ý nghĩa “cắt đứt”, có thể gắn liền với sự tan vỡ hoặc kết thúc của một mối quan hệ.

Trong các lễ kỷ niệm, tặng dao có thể gây ra tai nạn, chảy máu càng không phải là điều may mắn.

Theo người già, việc tặng dao thường bị tránh vì dao là công cụ sắc nhọn thường gắn với ý nghĩa “cắt đứt”

Tuy nhiên, ngày nay, khi mừng nhà mới, một số người vẫn tặng nhau một bộ dao. Một số người tặng dao như vũ khí tự vệ, quan tâm đến nhau.

Điều này tùy thuộc vào các mối quan hệ. Nhưng dù sao, theo người già vẫn nên thận trọng khi tặng dao cho nhau vì có thể đem lại điều không may mắn.

3. Người già khuyên không nên tặng kéo

Tương tự như dao, kéo là công cụ sắc bén kéo gắn liền với ý nghĩa "cắt đứt" có thể gắn liền với sự tan vỡ hoặc kết thúc của một mối quan hệ giữa hai bên.

Kéo cũng là vật dụng sắc kén, có thể làm tổn thương gia chủ nếu được tặng làm quà. Trừ khi chiếc kéo được tặng vào một thời điểm đặc biệt, nó mang một ý nghĩa đẹp đẽ.

Người già dặn nên thận trọng khi tặng kéo.

Nếu bạn muốn tặng con dao, cây kéo đẹp và giá trị như một quà lưu niệm độc đáo, bạn nên nói trước với người nhận. Sau đó, đề nghị họ đưa lại bạn tiền lẻ hoặc đồng xu nhỏ, xem như họ đã tự trả tiền mua món này. Đây là một mẹo dân gian để tránh vận xui của món quà.

Do vậy, người già dặn nên thận trọng khi tặng kéo. Vật sắc nhọn chỉ nên tặng như tín vật kỷ niệm, đại kỵ sử dụng làm quà lưu niệm cho tiệc sinh nhật, mừng thọ hoặc tiệc cưới.

4. Người già khuyên không tặng giày

Giày là một thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, giày không chỉ mang đến cho chúng ta sự tiện lợi khi đi lại mà còn thường xuyên trở thành sự phản ánh thời trang và cá tính. Trong văn hóa tặng quà, có một số điều cấm kỵ mà chúng ta cần lưu ý khi tặng giày.

Trước hết, việc tặng giày thường gắn liền với việc “tiễn đi” trong dân gian, có thể bị hiểu lầm là mong người kia rời đi hoặc không bao giờ gặp lại nhau.

Người già khuyên nên cân nhắc điều này khi tặng quà để đảm bảo món quà hoàn hảo và thể hiện sự tôn trọng với người được tặng. Ảnh minh họa Slate

Do đó, người già cho rằng việc tặng giày có thể là điều không may mắn, điềm gở. Do đó, khi chọn quà, chúng ta nên cố gắng tránh chọn giày để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.

Ngoài ra, việc lựa chọn size giày và kiểu dáng cũng là một bài toán khó. Hình dạng bàn chân và sở thích của mỗi người là khác nhau, vì vậy việc tặng giày thường đòi hỏi phải tính đến kích cỡ và sở thích của người khác, điều này chắc chắn khiến việc chọn quà trở nên khó khăn hơn.

Nếu kích thước không phù hợp hoặc kiểu dáng không phù hợp với sở thích của người khác thì không những ý định tặng quà ban đầu không đạt được mà còn có thể gây ra sự bối rối.

Hơn nữa, đôi giày bạn mang cũng có vấn đề về vệ sinh. Ngay cả những đôi giày mới toanh cũng có thể có dấu vết khi thử hoặc vì lý do khác. Người già khuyên nên cân nhắc điều này khi tặng quà để đảm bảo món quà hoàn hảo và thể hiện sự tôn trọng với người được tặng.

5. Người già khuyên không tặng ví

Ví là một vật dụng quan trọng để lưu trữ tiền bạc, tài liệu, ví đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, trong văn hóa tặng quà cũng có một số điều chúng ta cần lưu ý khi tặng ví.

Theo người già, ví có liên quan chặt chẽ đến tài sản cá nhân. Tặng ví có thể bị hiểu nhầm là mong người kia sẽ "phân phát tiền", điều này có thể gây bối rối hoặc hiểu lầm trong một số nền văn hóa.

Người già khuyên, nếu khi chọn ví làm quà tặng, chúng ta nên cân nhắc

Khi tặng quà chúng ta nên cân nhắc điều này và tránh chọn ví làm quà. Kiểu dáng, màu sắc và chất liệu ví đều có ý nghĩa và biểu tượng khác nhau.

Người già khuyên, nếu khi chọn ví làm quà tặng, chúng ta nên cân nhắc những yếu tố này để đảm bảo món quà vừa thiết thực vừa phù hợp với sở thích, nhu cầu của người khác.

Một số người khi tặng ví cho người thân thiết thường nhét một số tiền nhỏ vào ví để cầu mong cho người nhận lúc nào cũng có tiền trong ví, là lời chúc tốt lành, may mắn.

Người già khuyên, khi lựa chọn quà tặng, chúng ta cũng cần cân nhắc sự đến ý nghĩa của những món quà. Ảnh minh họa sakura

Như vậy, ý nghĩa thực sự của việc tặng quà là thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của bạn. Một món quà được lựa chọn cẩn thận không chỉ có thể truyền tải cảm xúc của chúng ta mà còn khiến người khác cảm nhận được sự tôn trọng và sự quan tâm của chúng ta.

Tuy nhiên, người già khuyên, khi lựa chọn quà tặng, chúng ta cũng cần cân nhắc sự đến ý nghĩa của những món quà. Đồng thời phải tính đến sở thích, nhu cầu của người được nhận. Giá trị của những lời chào chân thành và sự giúp đỡ ân cần thường vượt xa những món quà vật chất.

Theo người già, những món quà tốt sẽ tạo dựng được các mối quan hệ, dẫn đến cuộc sống bình an, may mắn, ăn ra làm nên, tài lộc rủng rỉnh, là điều tốt cho một tương lai cát tường, may mắn.