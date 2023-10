Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt vì tội gì?

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao khi liên quan đến vụ dang 2 tay lái mô tô tại TP.HCM. Mới đây, thông tin Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự).

Thông tin về cuộc sống và những phát ngôn của người mẫu Ngọc Trinh ngay sau đó cũng được cộng đồng mạng "đào lại". Ngọc Trinh từng khẳng định chắc nịch trên sóng truyền hình: "Tôi thừa nhận đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý, họ mặc cảm với chuyện đó, họ sợ bị người ngoài đánh giá nên họ càng sống ảo, càng thích thể hiện body để che đậy cái yếu sinh lý của họ".

Phát ngôn này của người đẹp Trà Vinh ngay lập tức vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Đến Liên Bỉnh Phát cũng phải lên tiếng phủ nhận việc "sống ảo" không thể hiện được năng lực của đàn ông. "Nếu nói "đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý" là hoàn toàn sai. Nếu yếu sinh lý không ai dám ló đầu ra sống ảo hết, chỉ sống thật thôi!", Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Phát ngôn của người mẫu Ngọc Trinh từng khiến dư luận xôn xao. (Ảnh: FBNV)

Loạt phát ngôn về tình yêu, đại gia từng gây sốc của người mẫu Ngọc Trinh bất ngờ bị "đào lại"

Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Trinh khiến dân mạng "dậy sóng" về phát ngôn đề cập đến đàn ông, tiền bạc nhận về không ít ý kiến trái chiều. Cô từng chia sẻ: "Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?".

Ngoài một số người cho rằng, Ngọc Trinh thật thà nên phát ngôn thẳng thắn, không che đậy thì không ít cư dân mạng bày tỏ thái độ không hài lòng, "ngán ngẩm" với những quan điểm của người đẹp Trà Vinh vì cho rằng, cô đang cố tình gây chú ý bằng chuỗi phát ngôn "sốc".

Ngọc Trinh từng chia sẻ: "Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". (Ảnh: FBNV)

Người đẹp Trà Vinh từng chia sẻ: "Tôi ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền"; "Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền"; "Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ"; "Không phải thực dụng, nhưng đã là đàn ông thì đừng để người phụ nữ cảm thấy chông chênh về tiền bạc"; "Đàn ông nghèo chắc tôi không yêu đâu"; "Tôi không ngại khi bị nói là ăn bám tiền đại gia. Tính tôi là vậy. Nếu người ta nói đúng, tôi thừa nhận. Kể cả việc là người thứ ba, tôi cũng lên tiếng xác nhận đấy thôi"...

Ngoài ra, người mẫu Ngọc Trinh từng đưa ra những phát ngôn khiến nhiều phụ nữ chắc hẳn ít nhiều "chạnh lòng" như: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi"; "Tôi nghĩ mình có vòng 3 đẹp tự nhiên mà showbiz không có người thứ hai"; "Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng"...