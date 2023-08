Thảm họa cháy rừng đã để lại những hậu quả tàn khốc trên khắp Maui, Hawaii. Thảm họa cháy rừng đã để lại những hậu quả tàn khốc trên khắp Maui, Hawaii. Theo ABC News, thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của 93 người cho tới hiện tại. Hòn đảo du lịch này đang phải cố gắng đối mặt với hậu quả của đám cháy. Để giúp đỡ người dân nơi đây, nhiều ngôi sao có liên quan tới Maui đã cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức và cộng đồng.

Người nổi tiếng chung tay phục hồi Maui sau thảm họa cháy rừng

The New York Times, Oprah Winfrey và Jason Momoa đã đứng lên như những "ngọn hải đăng hy vọng" để viện trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Oprah Winfrey từng dành một phần thời gian trong đời cư trú tại Maui, đã xuất hiện ở Sân vận động Tưởng niệm Chiến tranh được tận dụng làm trung tâm sơ tán. Cô tự tay phát các nhu yếu phẩm quan trọng cho người dân phải sơ tán do hỏa hoạn.

Oprah Winfrey có mặt tại Maui. Ảnh: CNN.

Chia sẻ với truyền thông, Winfrey đã chia sẻ cảm xúc của mình: "Tôi khá sốc. Nhưng tôi thấy được động viên khi cộng đồng chung tay ủng hộ người gặp nạn". Nữ MC nổi tiếng cho biết, cô đã mua rất nhiều đồ thiết yếu như thức ăn, dầu gội đầu, tã lót, ga trải giường và vỏ gối để mang tới trung tâm di tản.

Trong khi đó, nam tài tử Jason Momoa, người gốc Honolulu đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để kêu gọi cộng đồng quyên góp. Momoa bày tỏ tình đoàn kết với các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng: "Trái tim tôi hướng về tất cả những nạn nhân của thảm họa tàn khốc trên đảo Maui. Trong những lúc như thế này, chúng ta hãy đến với nhau như một gia đình".

Jason Momoa kêu gọi nâng cao nhận thức về cháy rừng. Ảnh: IT.

Ngoài ra, anh kêu gọi công chúng chú ý đến hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn và hỗ trợ những người đang bảo vệ nhà cửa và tài nguyên thiên nhiên trên đảo.



Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sinh ra ở Hawaii, đã tham gia vào cộng đồng những người ủng hộ. Trên trang cá nhân của mình, ông chia sẻ một liên kết đến Quỹ Maui Strong. Ông bày tỏ sự đồng cảm của mình: "Thật khó để chứng kiến thảm họa tại Hawaii, một nơi rất đặc biệt đối với tôi, với nhiều người khác. Thật cảm động khi mọi người gửi tình yêu, vật chất, tình nguyện tới nơi đây".

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được sinh ra tại Hawaii. Ảnh: IT.

Cặp đôi quyền lực của Hollywood, Pierce Brosnan và Keely Shaye Brosnan, cư dân của hòn đảo Kauai, cũng đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết. Keely giới thiệu một video về vẻ đẹp của hòn đảo vào lúc hoàng hôn, nhắc nhở người xem về sự phục hồi. Cặp đôi kêu gọi đóng góp cho Quỹ cộng đồng Hawaii/Maui để hỗ trợ những người đang đối mặt với hậu quả của thảm họa cháy rừng.



Cặp vợ chồng "điệp viên 007" kêu gọi giúp đỡ người dân Maui. Ảnh: IT.

Các vụ cháy rừng tại Maui, mới đây được Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố là "thảm họa lớn". Đây là vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong những năm gần đây, đạt ngang tầm với với thảm họa Camp Fire năm 2018 ở California.