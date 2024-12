Đối tượng L.V.T.N sau khi đánh đập củ tiệm tạp hóa bị cảnh sát quận Tân Phú đưa xông dựng lại hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý. Ảnh: Chinh Hoàng

Mặc cho nữ chủ tiệm tạp hóa kêu la, đối tượng L.V.T.N vẫn hung hãn đấm liên tục vào phần đầu của người này, khiến những ngày qua C luôn sống trong sợ hãi. Clip: M.X.H

Liên qua vụ đối tượng L.V.T.N xông vào tiệm tạp hóa hỏi mua dao, bất ngờ đấm liên tục vào nữ chủ quán tạp hóa là chị N.T.M.C ngày 16/12 tại dường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP.HCM, trao đổi với phóng viên Dân Việt, sáng 25/12, lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân, sẽ cương quyết xử lý nghiêm sau khi có kết quả. Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cũng cho biết thêm, đối tượng N. được tại ngoại về nhà, chờ kết quả xử lý.

Cùng ngày, chia sẻ với phóng viên, chị C. nạn nhân bị đánh túi bụi trong video clip nói sau vụ việc, người nhà của N. muốn "thương lượng" để bãi nại, rút đơn tố cáo, nhưng chị C. cương quyết không đồng ý vì nếu bãi nại sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, với người thân và có lỗi với cộng đồng mạng đã thương xót cho ba mẹ con.

"Tôi cũng đang lo lắng, hiện đối tượng đánh tôi đã được tại ngoại, không biết có quay lại trả thù gia đình tôi không...", chị C. nói và lặp lại: "Cương quyết không bãi nại".

Trước đó, tại cơ quan công an, đối tượng N. khai, trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa của chị C. Do bị chị C. mắng nên tức giận, gây ra hành động thiếu kiểm soát...