Người phụ nữ dân tộc Chăm hết lòng với công tác thiện nguyện

Bằng sự nhiệt tình và lòng nhân hậu, những việc làm cùng đóng góp của chị Sity Hara đã kết nối những giá trị nhân văn về tình người.

Lớp học đặc biệt của các em nhỏ

"Con rất thích học tiếng Anh, bởi vì con muốn được giao tiếp tốt với người nước ngoài"; "Con học lớp của cô Hara được hơn 5 tháng rồi. Cô Hara dạy con nhiều điều hay, rất vui vẻ và luôn thương yêu tụi con". Đó là những lời tâm sự của hai trong số hàng chục em học sinh người dân tộc Chăm đang theo học lớp tiếng Anh miễn phí do chị Sity Hara mở và trực tiếp dạy tại thánh đường Aman, xã Khánh Hòa khi chúng tôi đến tìm hiểu về lớp học này.

Với nụ cười gần gũi, thân thiện, kể về lớp học đặc biệt cho các em nhỏ, chị Sity Hara cho biết, việc mở lớp học tiếng Anh miễn phí đã được chị ấp ủ từ rất lâu, bên cạnh đó được truyền cảm hứng từ một lớp tiếng Anh của cô giáo người dân tộc Mường, sau chuyến công tác tại Hà Nội vào năm 2022.

"Bạn đó có một nhóm nói tiếng Anh rất tốt, thường dẫn nhóm học sinh của mình đi giao lưu nhiều nơi, rất thú vị, do vậy tôi muốn cộng đồng người dân tộc Chăm ở địa phương mình cũng sẽ có một lớp học như thế. Ý tưởng được nung nấu, nhưng vì dịch Covid-19 kéo dài nên lớp học mới được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua. Tôi dành nhiều tâm huyết cho lớp học, số lượng tham gia ít hay nhiều không quan trọng, nhưng trong suy nghĩ của tôi chỉ mong giúp cho các em nhỏ nâng cao được trình độ ngoại ngữ cũng như có thêm cơ hội học tập tốt hơn" - chị Sity Hara tâm sự.

Chị Sity Hara dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh người dân tộc Chăm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Để mở một lớp tiếng Anh hoàn toàn miễn phí ngay tại thánh đường, chị Sity Hara đã xin ý kiến Trưởng ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, gặp gỡ các vị giáo cả, các thầy, cô giáo đứng lớp dạy Kinh Koran (Quran) và giáo lý để trình bày mục đích việc mở lớp học.



Khi ý tưởng đưa ra, ai cũng đều thống nhất, ủng hộ. Những ngày đầu mới mở lớp học, các em đến học còn ít, nhưng dần dần lớp học được các em yêu thích nên đến đăng ký mỗi ngày một đông. Nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ các vị chức sắc và hơn hết là niềm tin của chính các em nhỏ, nhiều tháng qua, cứ tầm 18 giờ 30 phút các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần, lớp học đặc biệt này lúc nào cũng có hơn 20 học sinh theo học.

Lớp học của chị Sity Hara không dạy tràn lan và cũng không theo một giáo trình sẵn có nào, bởi các em còn nhỏ, thời gian tiếp cận tiếng Anh chưa nhiều, nên nếu muốn học tốt ngôn ngữ này thì phải giúp các em có được sự yêu thích. Với phương pháp quan sát, kiểm tra sự hiểu biết của từng em, chị Sity Hara đã soạn ra giáo án riêng, phù hợp với đối tượng để dễ tiếp thu.

Lớp học không đặt nặng về ngữ pháp hay cách phát âm chuẩn như người bản xứ, mà tập trung vào vốn từ vựng, phản xạ nhanh trong giao tiếp là thành công. "Mỗi buổi chúng em sẽ được học theo một chủ đề như giới thiệu về bản thân, gia đình, những câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, về các nhân vật nổi tiếng, thành đạt; giao tiếp với người nước ngoài qua máy vi tính, điện thoại... Em giao tiếp bằng tiếng Anh còn chậm, nhưng nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ của cô Sity Hara nên giờ em đã rèn luyện được khả năng phản xạ tốt hơn, tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh" - em Issamah, học sinh lớp 8 ở xã Khánh Hòa nói.

Theo chị Sity Hara, trước đây đa phần người Chăm chưa coi trọng giá trị của việc học, thường chỉ khuyên con em mình học để biết chữ, tính toán là được. Xã hội bây giờ phát triển, bản thân mỗi người, nhất là các em nhỏ phải nhận thức được giá trị của việc học, chỉ có kiến thức thì cuộc sống mới thay đổi và phát triển. "Thông qua lớp học, tôi muốn truyền năng lượng tích cực, khuyến khích, động viên các em phải coi trọng việc học, đặc biệt là phải có kỹ năng ngoại ngữ. Như vậy sẽ dễ tìm được công việc tốt hơn", chị Sity Hara giải thích.

Ngoài công việc chính tại Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, những buổi không đứng lớp tại thánh đường Aman, chị Sity Hara còn mở lớp tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cho sinh viên, người đi làm ở nhiều nơi. Qua dạy trực tuyến đã giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm, tự tin khi đứng lớp để dạy các em nhỏ ở địa phương.

Chung tay vì cộng đồng

Có mặt tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà A Sé, ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang trao tặng, chúng tôi cảm nhận được niềm phấn khởi của bà cũng như những thành viên trong gia đình. Được hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với đóng góp thêm, bà A Sé đã làm được căn nhà khang trang, với số tiền xây dựng hơn 200 triệu đồng.

"Gia đình tôi rất mừng vì từ giờ không còn thấp thỏm lo âu trước mỗi trận gió, dông. Hồi trước, căn nhà cũ nát, hễ mưa là dột, phải lấy chậu hứng nước. Giờ có căn nhà chắc chắn, không phải lo lắng nữa. An cư rồi vợ chồng tôi sẽ tập trung lo làm ăn để có cuộc sống khấm khá hơn. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình có tổ ấm khang trang" - bà A Sé rưng rưng.

Gia đình bà A Sé là một trong hàng chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương từ nguồn kinh phí vận động của của chị Sity Hara từ đầu năm 2022 đến nay. Thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" và xuất phát từ tình thương đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua chị Sity Hara tự bỏ ra một phần công sức lao động của mình để làm công tác từ thiện, đồng thời kết nối với những trái tim yêu thương, tấm lòng thiện nguyện của nhiều người để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Với vai trò là Phó trưởng ban Từ thiện xã hội, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, năm 2019, chị Sity Hara đã sáng lập và làm Chủ nhiệm mô hình "Phụ nữ Chăm An Giang". Mô hình đã thu hút gần 1.000 hội viên tham gia, thuộc 9 thánh đường trên địa bàn các xã: Khánh Hòa (huyện Châu Phú); Châu Phong (thị xã Tân Châu); Đa Phước, Nhơn Hội, Quốc Thái (huyện An Phú). Trên tinh thần tự nguyện, các thành viên tham gia mô hình sẽ đóng góp quỹ hằng tháng. Nguồn quỹ được dùng để hỗ trợ gạo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền cho trường hợp bị bệnh đột xuất, vốn vay không lãi suất cho hội viên phát triển kinh tế.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, quỹ đã chi hơn 80 triệu đồng để hỗ trợ hơn 1,5 tấn gạo cho người già neo đơn, 30 gia đình nghèo, trường hợp bị bệnh, tai nạn; hỗ trợ vay vốn không lãi suất cho 5 hộ gia đình buôn bán nhỏ... "Phụ nữ Chăm giỏi nội trợ, nữ công gia chánh nhưng chưa tham gia nhiều vào hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó, mô hình "Phụ nữ Chăm An Giang" là nơi để các hội viên được gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, mở mang kiến thức trong cuộc sống, tự tin thể hiện khả năng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng", chị Sity Hara tâm sự.

Không chỉ kết nối với các hội viên trên địa bàn tỉnh, mô hình "Phụ nữ Chăm An Giang" do chị Sity Hara sáng lập còn liên kết được với nhiều thành viên, các nhóm, hội trên khắp các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài. Qua hơn 3 năm hoạt động, mô hình đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ vào công tác an sinh xã hội với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chị Sity Hara cũng không nhớ hết mình đã giúp đỡ bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc giúp đỡ hội viên, trước khi bước vào năm học mới, chị cùng các thành viên mô hình "Phụ nữ Chăm An Giang" còn tổ chức trao hàng trăm suất học bổng, phần quà để tiếp sức cho học sinh, sinh viên đến trường. Riêng năm 2022, đã hỗ trợ học bổng tặng 10 sinh viên đại học, mỗi suất 10 triệu đồng/năm; hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho hơn 200 trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo. Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, chị Sity Hara bộc bạch: "Trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp. Mỗi lần giúp được một hoàn cảnh, tham gia góp sức vào một việc làm ý nghĩa vì cộng đồng là tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Mỗi khi thấy mọi người vui, có nghĩa là mình đã làm được việc có ích...".

Với những việc làm thiện nguyện hướng đến cộng đồng, chị Sity Hara đã được UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng nhiều kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo. "Chúng tôi rất phấn khởi khi địa phương có người luôn hết lòng với công tác thiện nguyện như chị Sity Hara. Những việc làm của chị đã góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn để mọi người cùng có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nghĩa cử của chị chắc chắn sẽ được nhiều người nhắc nhớ với lòng ngưỡng mộ", ông Hj JacKy, Trưởng ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang chia sẻ.

* Bài có sự biên tập ở title