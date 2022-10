Hình ảnh “Điểm trường mơ ước” Khu Cơn vừa được khánh thành

Cô Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết: "Con đường đến điểm trường Mầm non Khu Cơn ngày mưa trơn trượt nó trở nên khó khăn hơn gấp bội lần. Bao năm qua, con đường vẫn vậy mỗi khi mưa xuống. Để mang được con chữ đến với học sinh, giáo viên trong trường vô cùng can đảm, nỗ lực để vượt qua con đường lầy lội toàn bùn đất này".