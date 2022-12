Bà Thiều Thị Huệ (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Tháng 4/1969, cũng như thanh niên cả nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà Huệ tình nguyện lên đường tham gia thanh niên xung phong. Sau gần 4 năm vượt qua nhiều gian khó, tháng 12/1972, bà hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương và xây dựng gia đình tại phường Phúc Diễn. “Lý lịch trích ngang” về một thời son trẻ hiến dâng cho Tổ quốc của bà ngắn gọn là vậy nhưng đã là điểm tựa vững chắc, hình thành nên nhiều đức tính cho suốt quãng thời gian chăm lo gia đình, nuôi dạy 4 người con trưởng thành sau này.

Nay bước qua tuổi thất thập, bà Huệ vẫn không một phút ngơi tay. Ngoài chăm bẵm 60 gốc bưởi, mỗi năm bà vẫn “xuất chuồng” 150-200 con gà và đàn lợn gần 20 con, đem về nguồn kinh tế đáng kể cho gia đình. Bà Huệ tâm niệm đơn giản, ngày nào còn sức khỏe bà vẫn chủ động làm mọi việc để không phụ thuộc vào con cháu. Nhờ đó, bà có nguồn thu nhập, tự chủ về mặt kinh tế để rộng lòng đóng góp các khoản quỹ, tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện hay các phong trào xây dựng quê hương.

Người dân Phúc Diễn đã quen với hình ảnh, dù nắng hay mưa, ngày ngày bà Huệ vẫn thoăn thoắt đạp xe từ nhà ra khu vườn ở cuối cánh đồng, cùng vợ chồng người con gái lo êm xuôi mọi việc chăn nuôi, trồng trọt. Dù việc nhà bận rộn, bà vẫn khéo léo thu xếp để dành thời gian cho công việc của Hội Cựu thanh niên xung phong, tham gia công tác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Có lẽ cũng bởi tích cực hoạt động nên ở bà luôn tràn đầy sức khỏe, sự tinh tường, dẻo dai.

Hết lòng chăm lo cho hội viên

“Dù tuổi đã cao nhưng Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Phúc Diễn Thiều Thị Huệ luôn nhiệt tình, năng nổ, là đầu tàu gương mẫu trong mọi phong trào thi đua của hội cũng như của địa phương. Nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được cá nhân bà cũng như hội giúp đỡ nhiệt tình. Bà Thiều Thị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Quý Khang nhận xét.

Tham gia công tác Hội Cựu thanh niên xung phong hơn 10 năm và từ tháng 9/2016 đến nay, đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Phúc Diễn, bà Huệ đã hoàn thành nhiều trọng trách như ông Nguyễn Quý Khang nhận xét. Nhiều hội viên ở phường Phúc Diễn cảm phục khi biết bà là người đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội cao nhất, tạo nguồn giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Hằng năm, bà vẫn ủng hộ Quỹ hội và các quỹ từ thiện khác 5-7 triệu đồng...

Từ năm 2017, hưởng ứng cuộc vận động “Gia đình cựu thanh niên xung phong đăng ký tham gia thực hiện mô hình sản xuất, kinh doanh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” do Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội phát động, bà Huệ đã cùng Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong phường vận động 8 hộ gia đình hội viên có đủ điều kiện tham gia và thành lập “Câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế” gồm 16 hội viên. “Nhà nào có đất ruộng thì trồng rau, trồng bưởi hoặc chăn nuôi. Nhà không có đất thì kinh doanh thực phẩm an toàn, mở xưởng sản xuất… Đến nay, kinh tế gia đình nào cũng ổn định. Thấy mô hình hay, có thêm nhiều hội viên muốn tham gia”, bà Huệ vui mừng kể.

Đặc biệt, sống trên vùng đất bưởi Diễn, hầu hết các gia đình hội viên dù ít hay nhiều cũng đều trồng loại cây đặc sản này. Bà Huệ tự hào nói về gia đình ông Nghĩa, ông Thắng hay bà Chải, ông Trương, ông Quý… đều là những hộ có diện tích ruộng lớn, trồng bưởi lâu năm. Vào vụ thu hoạch, bưởi được đặt mua luôn tại vườn với giá cao, 50.000-70.000 đồng/quả. Để có vụ thu hoạch mang về nguồn lợi kinh tế cao như vậy, bà Huệ cùng các hội viên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm trong trồng trọt, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn để giữ nghề trồng bưởi.

Điều đáng quý, khu vườn rộng khoảng 1.500m2 với 60 gốc bưởi lâu năm của nhà bà Huệ hiện vẫn là nơi cung cấp giống đi nhiều nơi. Bà tận tình chiết cành để tặng cho các hội viên hay bất cứ ai có nhu cầu xin để nhân giống, kèm hướng dẫn kỹ thuật trồng và cách chăm sóc để mang lại hiệu quả.

Những đóng góp của bà Huệ trong xây dựng ngôi nhà chung của các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong phường Phúc Diễn đã được ghi nhận, biểu dương bằng nhiều giấy khen của các cấp Hội, chính quyền và các tổ chức. Niềm vui này sẽ là động lực để bà tiếp tục chăm lo, hỗ trợ đồng đội và hết lòng vì công việc chung tại địa phương.