Du học sinh 17 tuổi và hành trình thiện nguyện vì trẻ em nghèo Việt Nam

Nuôi giấc mơ giúp đỡ trẻ em nghèo

Không giống như bao bạn bè cùng trang lứa luôn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, Nguyễn Chi Mai (2005, cựu học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm) đã chọn cho mình một cuộc sống tự lập đầy khó khăn tại đất nước Singapore.

Dù sinh ra và lớn lên với cuộc sống đủ đầy nhưng Chi Mai luôn dành sự quan tâm, cảm thông và mong rằng bản thân có thể sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu may mắn, đặc biệt là những em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Mọi người ấn tượng với Chi Mai bởi vẻ ngoài dễ thương, hoạt bát và giàu lòng nhân ái. Ảnh: NVCC

“Em may mắn có cơ hội đồng hành cùng thầy cô và các bạn trong những chuyến từ thiện từ những năm học cấp 2. Chứng kiến nhiều gia đình bị cái nghèo, cái đói bủa vây, em nhận thức được chỉ có học mới giúp họ thay đổi cuộc sống. Thế nhưng, đối với nhiều gia đình, hiện ăn còn bữa no bữa đói thì học hành vẫn là ước mơ xa xỉ. Vì vậy, em hi vọng mình có thể giúp đỡ, hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi hành trình bám lấy con chữ” – Chi Mai chia sẻ.

Khi dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, giống như nhiều du học sinh, Chi Mai không thể về nước. Qua mạng xã hội Facebook, Zalo... Chi Mai biết được tại Việt Nam còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh, Chi Mai ấp ủ sáng lập nhóm từ thiện nhằm kêu gọi sự đồng hành từ các bạn du học sinh trong và ngoài nước .

Chương trình “Tết thiếu nhi - Sẻ chia yêu thương” được C.A.R.E tổ chức cho các em nhỏ tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chị Huyền Chi (mẹ của Chi Mai) chia sẻ: “Tôi tin rằng các con tuy nhỏ nhưng hoàn toàn có thể làm từ thiện. Gia đình luôn nói với Chi Mai chỉ cần mọi việc có mục đích tốt, có ý nghĩa thì chúng tôi luôn ủng hộ, động viên Chi Mai và dự án phát triển”.

Làm gia sư lấy tiền xây quỹ vì học sinh nghèo

Tháng 8/2021, dự án C.A.R.E ra đời. C.A.R.E là viết tắt của cụm Co-existence affirms real existence, tạm dịch: Cùng tồn tại, cùng phát triển – Đó cũng là châm ngôn hoạt động của dự án. C.A.R.E hướng tới hoạt động thiện nguyện để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.

Bắt đầu thành lập, dự án chỉ có 5 người. Chi Mai cùng bạn bè nảy ra ý tưởng dạy gia sư để tạo quỹ. 5 thành viên thay nhau dạy online các môn văn hóa qua sự giới thiệu của anh Trần Phương – Admin group Đồng hành cùng HSG Tiếng Anh.

Một trong những buổi hội thảo du học do Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức với sự hỗ trợ truyền thông của C.A.R.E được các em học sinh hào hứng tham gia. Ảnh: NVCC

Ngoài hoạt động dạy gia sư, C.A.R.E kêu gọi sự hỗ trợ: Tiền mặt, sách vở, quần áo... từ các em học sinh, phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các bạn du học sinh tại Singapore.

Với em, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, học sinh chúng em cũng có thể làm thiện nguyện để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thiện nguyện giúp em biết sẻ chia, kết nối được với nhiều người bạn có cùng chí hướng, hiểu được sức mạnh của tình đoàn kết. Nụ cười của các em học sinh mỗi khi nhận quà là niềm hạnh phúc của chúng em Em Nguyễn Chi Mai

Ngoài giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thiết bị học tập, C.A.R.E còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt sách nhằm lan toả văn hoá đọc và tình yêu với sách, đồng thời giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách để trau dồi tri thức. Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức talkshow xoay quanh chủ đề du học để giúp các bạn thanh thiếu niên Việt Nam khám phá bản thân và định hướng tương lai...

Trong năm 2021, một trong những hoạt động nổi bật và ý nghĩa nhất của C.A.R.E là chuyến từ thiện tới Trường tiểu học Bắc Sơn A (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Trước đó, qua khảo sát, C.A.R.E nhận thấy thư viện nhà trường đã được xây dựng khá lâu, trang thiết bị xuống cấp và không thể đáp ứng nhu cầu dạy học, giải trí cho gần 1.000 em học sinh. Vì vậy, C.A.R.E quyết định kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn TP.Hà Nội chung tay giúp các em có tủ sách mới, khang trang, đầy đủ hơn. Đồng thời, nhóm còn hỗ trợ 8 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường điện thoại thông minh cho việc học trực tuyến trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Dự án C.A.R.E trao tặng 1000 quyển sách và 8 thiết bị học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC

Em Chi Mai - Trưởng nhóm dự án C.A.R.E, chia sẻ với phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, C.A.R.E gặp khó khăn nhất trong việc khảo sát địa điểm do các thành viên còn khá ít tuổi. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng hạn chế nhiều hoạt động của dự án như: Không thể làm chương trình offline, các bạn không thể trực tiếp tới quyên góp sách…

Sau gần 2 năm hoạt động, hiện nay, C.A.R.E vẫn nỗ lực và cố gắng từng ngày. C.A.R.E mong muốn trong tương lai, nhóm sẽ thực hiện thêm nhiều dự án từ thiện ý nghĩa, kết nối , kêu gọi các bạn trẻ trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.