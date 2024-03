Người phụ nữ thu mua phế liệu ở Hà Nội nhặt được 105.000USD, nhưng tưởng là... tiền âm phủ

Khoảng 17h30 ngày 29/2, Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) nhận được trình báo của anh V.C.H., 34 tuổi, trú tại TP.HCM. Trong đơn thể hiện, khoảng 15h cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra Hàng Bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào TP.HCM.



Trên đường đi, anh H. có cầm theo 1 túi tiền, bên trong có chứa 105.000USD và để ở bên cạnh ghế ngồi. Khi mua hàng ở phố Hàng Bông xong, anh H. tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau thì tá hỏa khi phát hiện túi tiền đã bị mất.

Với sự nỗ lực, quyết tâm, Công an phường Hàng Gai đã nhanh chóng xác định được người nhặt được tiền.

Người đàn ông trên đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không thấy nên đã đến Công an phường trình báo, nhờ sự giúp đỡ. Ngay lập tức, thiếu tá Trần Hồng Nhật - Phó trưởng Công an phường đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự do đại úy Hồ Trọng Nghĩa làm tổ trưởng, khẩn trương rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh H. đi qua.

Chủ nhân số tiền 105.000USD rất xúc động khi chứng kiến sự tận tụy, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàng Gai.

Qua đó xác định, lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp, nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Số tiền lớn, lại không rõ lai lịch người đã nhặt được nên ngay trong tối 29/2, chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng, trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả.

Sáng 1/3, với sự quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ. Cho đến 11h cùng ngày, Công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực Ga Hà Nội nên đã tổ chức rà soát.

Số tiền còn nguyên đai nguyên kiện vì người phụ nữ thu mua phế liệu tưởng là... tiền âm phủ nên vẫn để trên xe đạp.

Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội, cuối cùng xác định, người phụ nữ là chị N.T.M., 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ Công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M. rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn, vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là... tiền âm phủ, nên vẫn để chỏng trơ ở xe đạp.

Chị M. cũng đã bàn giao lại cho Công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh C. rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình, tận tụy hết mình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cũng như sự tử tế, chất phác của chị M.