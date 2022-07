Người Sài Gòn vã mồ hôi, xếp hàng cả tiếng để gom hàng hiệu giảm giá tới 90%

Từ sáng đến trưa 11/7, dù đầu tuần nhưng cả nghìn người dân TP.HCM đã chen chân đến xếp hàng chờ mua quần áo, giày dép siêu giảm giá tại sự kiện Super Sale diễn ra tại sảnh một khách sạn lớn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.



Hàng hiệu giảm giá tới 90%

Khách tranh nhau lựa sản phẩm giảm giá trưa 11/7. Ảnh: Hồng Phúc

Các thương hiệu thời trang quốc tế lớn như Nike, Levi's, Mango, Gap, Mothercare, Old Navy, FitFlop, Parfois, OVS, French Connection, Cotton On, Dune London… giảm giá sốc đến 90%.

Hầu hết sản phẩm của các thương hiệu được bán đồng giá 70.000 đồng, 79.000 đồng, 99.000 đồng, 149.000 đồng, 199.000 đồng dù giá gốc lên đến cả triệu, thậm chí vài triệu đồng. Không "sale sốc" thì cũng khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Thương hiệu OVS đồng giá 99.000 đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Tại một khu vực treo bảng đồng giá 99.000 đồng quần áo thương hiệu Mango, nhiều chị em chen nhau chọn kiểu dáng yêu thích. Số lượng hàng trên kệ vơi đi rất nhanh do ai cũng tranh thủ gom đồ giá rẻ.

Một khu vực khác đồng giá giày nam và nữ chỉ 70.000 đồng dù giá một số sản phẩm lên đến hơn cả triệu đồng.

Tại khu vực giày thể thao Nike, các nhân viên phải điều phối bằng cách cho từng lượt khoảng hơn chục khách. Từng đợt sẽ giới hạn thời gian mua sắm. Hết giờ sẽ đến lượt nhóm khách tiếp theo. Việc này nhằm tránh tình trạng quá tải, chen chúc nhau.

Giày đồng giá 70.000 đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Các nhân viên cho biết tùy khu vực sảnh sẽ có mức giảm giá khác nhau. Chẳng hạn, có khu vực chuyên bán đồng giá chỉ từ 70.000 đồng, có khu vực mua 1 tặng 1. Khu vực nào cũng rất đông nên khách phải chịu khó chờ đến lượt vào, tìm kiếm sản phẩm yêu thích.

Biển người xếp hàng chờ thanh toán hàng hiệu giảm giá

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, thời điểm buổi trưa, rất đông người đổ về chương trình Super Sale này. Khách phải xếp hàng ngay sau khi rời khỏi bãi giữ xe. Đến khu vực vào sảnh mua sắm phải tiếp tục chờ đến lượt.

Nhưng chờ đợi lâu nhất là ở khu vực thanh toán. Khách phải rồng rắn nối đuôi nhau chờ đến 3-4 lớp, mỗi hàng dài khoảng trăm mét. Nhiều khách cho biết thời gian chờ đến lượt thanh toán phải cả tiếng đồng hồ.

"Vào mua là khó, thanh toán càng khó hơn do quá đông nên tôi mua luôn 3 túi quần áo, bên trong rất nhiều đồ. Tôi thấy rất nhiều hàng giảm giá sốc, chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng thôi, rất rẻ so với giá gốc. Tuy nhiên, do quá đông nên chen chúc, phải chịu khó tìm sản phẩm ưng ý", chị Hà My (ngụ quận Phú Nhuận) nói.

Biển người xếp hàng chờ thanh toán. Ảnh: Hồng Phúc

Sự kiện Super Sale này diễn ra đến cuối ngày hôm nay nên càng đông người tranh thủ đến mua sắm hàng giảm giá.



Mức giảm giá của các thương hiệu thời trang nhằm hưởng ứng tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season (15/6 - 15/7) do TP.HCM tổ chức.

Tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season cho phép các doanh nghiệp đưa ra hạn mức khuyến mãi tối đa đến 100% để kích thích sức mua của người dân, đồng thời hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm của khu vực.