Loạt phim tài liệu "Beckham" của Netflix ngoài việc đề cập đến sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của David Beckham tại các đội bóng hàng đầu như Manchester United, Real Madrid, AC Milan và LA Galaxy, còn hé lộ về cuộc sống riêng tư của anh. Điều này bao gồm cả mối quan hệ với vợ Victoria Beckham và đặc biệt là tin đồn ngoại tình của David Beckham với Rebecca Loos.

"Người tình" của David Beckham trong quá khứ giờ ra sao?

Vụ ngoại tình này đã trở thành một trong những chủ đề nóng bỏng trên truyền hình và đối với giới truyền thông. Trước đây, Rebecca Loos từng là trợ lý của David Beckham khi anh chuyển đến Real Madrid. Loos đã tuyên bố rằng, họ có mối quan hệ "kín đáo" vào năm 2003, ngay sau khi Beckham chuyển tới Tây Ban Nha từ Manchester United. Một cuộc phỏng vấn trên Sky News năm 2004 đã khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nữ trợ lý chia sẻ một chi tiết riêng tư về David Beckham, mà cô cho rằng chỉ những phụ nữ từng ngủ với anh mới biết. Mặc dù khá lo lắng về hậu quả pháp lý, nhưng Loos đã không ngần ngại nói về mối quan hệ này.

Scandal ngoại tình của David Beckham với Rebecca Loos khiến gia đình anh lao đao. Ảnh: IT.

Rebecca sau này nói về mối quan hệ của họ: “Chúng tôi thực sự có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều yêu thích ô tô. Chúng tôi lái xe đi vòng quanh Madrid. Anh ấy muốn học ngôn ngữ, tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực. Victoria không ở bên khiến anh ấy cô đơn. Chúng tôi có khoảng thời gian đặc biệt bên nhau và tôi đã làm anh ấy hạnh phúc”.

Tuy nhiên, sau vụ việc tai tiếng đó, cuộc sống của Rebecca Loos đã trải qua nhiều thay đổi. Cô đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình thực tế tại Anh và sau đó chuyển đến Na Uy để lập gia đình. Cô tham gia chương trình "The Farm" vào năm 2004 và "Celebrity Love Island" vào năm 2005. Mặc dù gặp phải nhiều chỉ trích về hành vi của mình trong chương trình "The Farm", Loos đã tiếp tục tham gia các cuộc thi truyền hình khác như "The X Factor: Battle of the Stars" vào năm 2006.

Cuộc sống cá nhân của Loos cũng đã thay đổi đáng kể. Cô gặp và kết hôn với bác sĩ người Na Uy Sven Christjar Skaiaa sau khi tham gia quay bộ phim "71 Degrees North". Họ đã có ba đứa con và sống tại vùng nông thôn ở Na Uy. Cuộc sống hiện tại của Loos tập trung vào sức khỏe, yoga và cô ưa thích dã ngoại.

Cô đã trở thành một chuyên gia về sức khỏe và thể hình, điều hành các lớp học yoga và khóa tu. Loos thậm chí đã mở một studio yoga riêng tại Hemsedal, Na Uy, trước khi quyết định trở thành người hướng dẫn độc lập. Cô chia sẻ niềm đam mê của mình trong việc giúp mọi người cải thiện sức khỏe và cuộc sống thông qua yoga và các hoạt động ngoài trời.

Rebecca tìm thấy hạnh phúc tại Na Uy. Ảnh: IG.

Về phía David Beckham, anh thừa nhận trong phim tài liệu, cuộc hôn nhân của họ gần như tan vỡ sau khi anh chuyển đến Tây Ban Nha.

"Mỗi lần thức dậy, chúng tôi lại cảm thấy có điều gì đó khác… cả hai chúng tôi lúc đó đều cảm thấy rằng mình không phải mất nhau mà là đang chết đuối trong cuộc hôn nhân này. Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi đã vượt qua được điều đó như thế nào", nam cầu thủ tâm sự.

David cho biết thêm: "Đối với tôi, Victoria là tất cả, việc nhìn thấy cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi là những người chiến đấu và vào thời điểm đó chúng tôi cần phải chiến đấu vì nhau, chúng tôi cần phải chiến đấu vì gia đình mình. Và những gì chúng tôi có đều đáng để đấu tranh".

Hiện tại, David Beckham và vợ là Victoria đang sống hạnh phúc. Họ có chung 4 người con: Brooklyn (24 tuổi), Romeo (21 tuổi), Cruz (18 tuổi) và con gái Harper (12 tuổi). Tất cả các con Beckham đều góp mặt trong các cảnh quay, cùng với vợ của Brooklyn là Nicola Peltz.