Chia sẻ của đại tá Công an Lào Cai bị tố quấy rối phụ nữ

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ các tố cáo của chị V.T.H (SN 1990, Lào Cai) đối với đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Theo đó, chị H tố cáo đại tá công an Vũ Văn Cường đã có hành vi quấy rối mình khi chị đến làm hộ chiếu.

Cụ thể hơn, chị H còn cho rằng tại phòng làm việc riêng ở tầng 2 của ông Cường, tại đây ông đã có những hành động không đúng mực với chị.

Trước diễn biến này, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc, lập tổ xác minh để làm rõ các thông tin. Theo quyết định thụ lý giải quyết tố cáo do Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai ký, thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày (quyết định có hiệu lực từ ngày 17/2/2022).

Ngày 22/2, trao đổi với Dân Việt, chị V.T.H cho biết, sự việc hiện đang được Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Trong thời gian tới, chị đã có lịch làm việc với tổ xác minh để phục vụ công tác giải quyết tố cáo.

Công an tỉnh Lào Cai đang xác minh, làm rõ thông tin đại tá công an Vũ Văn Cường bị tố cáo quấy rối phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung đơn tố cáo của chị H, sự việc xảy ra với chị từ khoảng tháng 9/2018, tuy nhiên đến đầu năm 2022 chị mới làm đơn tố cáo hành vi của đại tá Vũ Văn Cường.

Lý giải về điều này, chị H cho biết không phải vì lo sợ điều gì mà đến thời điểm này mới làm đơn tố cáo. Chị H chia sẻ, đầu năm nay chị được biết có một số người cho rằng cũng bị như mình nên chị đã mạnh dạn làm đơn tố cáo hành vi của vị đại tá công an Vũ Văn Cường.

Chị H cho biết, một số người khác cũng cho rằng bị quấy rối nên họ đã cùng ký vào một lá đơn đề nghị khác liên quan đến việc này.

Từ lúc thông tin được công khai trên các phương tiện truyền thông, chị H càng cảm thấy vững tâm hơn, quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc xảy ra với mình và chị cũng không gặp bất cứ sự phiền toái, can thiệp gì.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo chí về việc bị công dân tố cáo quấy rối, đại tá Vũ Văn Cường cho biết, ông "tin tưởng mình đã làm đúng theo quy trình công tác".

Chị H đã làm đơn tố cáo đích danh ông Vũ Văn Cường, tố cáo ông này có hành vi quấy rối mình. Ảnh: MC

Theo chia sẻ của ông Cường, ông nói không thể nhớ nổi về trường hợp của chị V.T.H bởi sự việc xảy ra quá lâu. "Khi tôi kiểm tra lại hồ sơ, tôi thấy mình đã làm đúng về quy trình" - đại tá Vũ Văn Cường nói.

Đại tá Công an tỉnh Lào Cai này cũng cho biết, ông tin tưởng tuyệt đối vào sự minh bạch và khách quan của tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai, tin tưởng sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho sự việc.

Trước đó, đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo liên quan tới đại tá Vũ Văn Cường.

Trong quyết định của Công an tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công an tỉnh giao cho tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Cụ thể, tổ xác minh sẽ xác minh có hay không hành vi của ông Vũ Văn Cường được nêu trong đơn tố cáo của công dân, nếu có thì hành vi đó có vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy trình công tác của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình tiếp xúc với công dân khi thi hành nhiệm vụ, có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm không.

Ở một diễn biến trước đó, ngày 10/2/2022, chị H đã làm đơn tố cáo đích danh ông Vũ Văn Cường gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Trong đơn tố cáo của mình, chị H cho biết vào năm 2018, do mất hộ chiếu nên cần xin cấp lại.

Trong quá trình làm thủ tục cấp lại hộ chiếu ở Lào Cai, khi chị làm thủ tục kê khai cùng cán bộ tại tầng 1 thì ông Cường xuất hiện, yêu cầu lên tầng 2 để ông hướng dẫn làm thủ tục.

Sau khi chị H lên phòng, theo như đơn chị H tố cáo, ông Cường đã có hành vi động chạm chân tay và chị này cho rằng ông Cường thực hiện không chỉ một lần.

Chị H sau đó đã chủ động ghi âm lại quá trình trong phòng làm việc của ông Cường.

Trong đơn tố cáo, chị H cho rằng ông Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ để quấy rối tình dục với chị. Chị cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày nêu trên là đúng sự thật, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày này.