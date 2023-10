Đây cũng là nội dung chia sẻ của anh Luyện Quang Kiên tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 vào sáng 15/10 do Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán New Zealand tổ chức. Sự kiện nằm tạo điều kiện cho người học Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống và cập nhật nhất về du học quốc gia này cũng như chính sách ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên quốc tế.

Thống kê cho thấy sinh viên Việt Nam đã trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất từ khu vực Đông Nam Á du học tại New Zealand, với 2/3 sinh viên Việt Nam đăng ký tham gia các chương trình học tại một trong 8 trường đại học hàng đầu của New Zealand. Du học bậc trung học tại New Zealand chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục 80% trong giai đoạn 2017-2019 và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ sau khi New Zealand mở cửa biên giới.