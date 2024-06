Vậy những vật mà người xưa dặn không nên để trong phòng khách là gì vậy?

Phòng khách là nơi quan trọng để tiếp khách và là “bộ mặt” của một gia đình. Trong giao tiếp giữa các cá nhân, khi bạn bè và khách đến nhà bạn, ấn tượng và cảm giác đầu tiên khi bước vào cũng rất quan trọng.

Một phòng khách trong lành, sạch sẽ, đẹp đẽ và sang trọng không chỉ khiến người khác cảm thấy thoải mái mà còn khiến bạn và gia đình cảm thấy vui vẻ khi ra vào nhà mỗi ngày.

Vì vậy, cho dù đó là trang trí phần cứng hay đồ nội thất mềm mại, việc tạo ra bầu không khí ấm áp và thoải mái trong nhà sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao hạnh phúc cuộc sống, có lợi cho việc làm ăn, phát tài phát lộc.

Người xưa dặn: "Phòng khách không đặt 6 vật, con cháu luôn thịnh vượng, cát tường". Do đó, dù phòng khách có lớn đến đâu thì cũng không nên đặt “6 món đồ” này.

Do đó, người xưa dặn bạn không trồng cây cao hoặc quá nhiều cây trong phòng khách, không tốt cho phong thủy. Ảnh minh họa Nurserylive

1. Người xưa dặn không đặt quá nhiều cây hoặc cây quá cao trong phòng khách

Nhiều người thích đặt một số cây cao lớn, rậm rạo trong phòng khách, nhưng phòng khách là nơi con người tụ tập không phải nơi trưng bày cây.

Nếu trồng quá nhiều hoặc quá cao và phát triển quá mạnh, chắc chắn sẽ tạo cho người ta cảm giác “áp bức”, “quá u ám”, đồng thời cũng tạo cho người ta cảm giác “choáng ngợp”.

Cây quá cao và quá cao sẽ tạo ra nhiều độ ẩm, ánh sáng và thông gió sẽ không tốt bằng ngoài trời, chúng cũng có xu hướng bị vàng lá hoặc sinh bệnh và côn trùng gây hại, không có lợi cho sức khỏe của bạn.

Do đó, người xưa dặn bạn không trồng cây cao hoặc quá nhiều cây trong phòng khách, không tốt cho phong thủy.

Bạn có thể đặt một vài chậu cây tùy theo kích thước của phòng khách để hoàn thiện và "tô điểm", không cần thiết phải đặt quá nhiều.

Những cây có ý nghĩa tốt về phong thủy như kim ngân, kim tiền, trúc bách hợp, phát tài phát lộc... Những cây cảnh này rất dễ chăm sóc và không cần nhiều ánh sáng. Những cây cảnh này ngụ ý tốt lành, mang tài lộc và bình an cho gia đình.

Người xưa dặn không để lộ sự giàu có của mình là một thái độ khiêm tốn và thận trọng đối với cuộc sống. Ảnh minh họa architecturaldigest

2. Người xưa dặn không đặt những vật có giá trị lớn trong phòng khách

Phòng khách là nơi công cộng, nơi gia đình tiếp khách và tụ tập cùng người thân, bạn bè vì ở đây rất đông người. Người xưa dặn: "Không lộ tài". Điều đó có nghĩa đừng dễ dàng phô trương sự giàu có của mình cho người khác.

Nếu để người lạ nhìn thấy sự giàu có của gia đình bạn có thể gây ghen tị, ganh ghét, khiến người khác tham lam, oán hận. Điều này có thể gây ra thảm họa như trộm cắp, tống tiền hay chỉ là sự gây khó dễ trong công việc, cuộc sống.

Người xưa dặn không để lộ sự giàu có của mình là một thái độ khiêm tốn và thận trọng đối với cuộc sống. Dù một số vật đối gia đình giàu có không phải là thứ quá giá trị nhưng người khác nhìn vào lại không phải như vậy.

Giá trị của phòng khách, đây là nơi giao tiếp cảm xúc chứ không phải là phòng triển lãm. Những người thực sự làm được việc lớn và người giàu có thường thích “giữ bí mật”.

Người xưa cho rằng, tiền bạc càng giấu kỹ, cuộc sống sẽ càng thịnh vượng. Để bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản của bạn, bạn nên cất giữ đồ vật có giá trị trong phòng riêng kín đáo.



Người xưa dặn bạn nên giữ phòng khách ngăn nắp, sạch đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

3. Người xưa dặn đặt đồ đạc bừa bộn, rác rưởi trong phòng khách

Trong phòng khách không nên để quá nhiều đồ đạc bừa bộn hoặc không dùng đến trong phòng khách như quần áo bẩn, sách vở, đồ ăn nhẹ, cốc uống nước, đồ chơi trẻ em, những đồ vật tạm thời không dùng đến,…

Nếu chúng được đặt khắp nơi sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ phòng khách, tạo sự bừa bộn, bẩn thỉu, tạo ấn tượng xấu cho khách đến chơi nhà.

Không chỉ thế, sự bừa bộn cũng sẽ gây tâm lý khó chịu, chán nản, mệt mỏi cho chính những người trong nhà. Ai lại muốn trở về căn nhà lộn xộn và bẩn thỉu chứ.

Hơn nữa, phòng khách còn là kênh chính để ra vào và lưu thông không khí hàng ngày. Nếu bạn đặt quá bừa bộn sẽ bị “tắc nghẽn” khi đi lại, khiến không khí bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Nếu bạn mệt mỏi, uể oải đương nhiên cũng khó có thể làm việc suôn sẻ, sinh tài sinh lộc.

Do đó, người xưa dặn bạn nên giữ phòng khách ngăn nắp, sạch đẹp. Nó không chỉ có thể duy trì một không gian môi trường sống trong lành, sạch sẽ, ngăn nắp và ngăn nắp mà còn giúp tạo ra một môi trường sống thư giãn, hạnh phúc, thoải mái.

Người đến chơi nhà cũng có thể cảm nhận sự ấm áp, trang nhã, đẹp đẽ và hào phóng của gia chủ, đánh giá tốt về gia chủ.

Nếu bạn có quá nhiều đồ đạc bừa bộn, nên sử dụng giá để đồ, tủ, hộp hoặc những không gian lưu trữ khác để cất giữ và hình thành thói quen cất đồ đạc ngăn nắp trong cuộc sống hàng ngày.



Người xưa dặn tốt nhất không nên đặt những cây có gai và có độc trong phòng khách. Ảnh minh họa archive.curbed

4. Người xưa dặn không đặt cây có gai, có độc trong phòng khách

Người xưa dặn tốt nhất không nên đặt những cây có gai và có độc trong phòng khách, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn và dễ bị thương nếu có người vô tình chạm vào như xương rồng, xương rồng bát tiên, cây dơn, cây dáy...

Bản thân cây gai dường như có ý bảo con người “tránh xa người lạ”. Hơn nữa, nhựa cây có độc, tạo cho con người cảm giác xa cách, không có lợi cho mối quan hệ hài hòa, dễ gần giữa các cá nhân.

Người xưa khuyên bạn nên trồng cây cảnh, hoa lá thật, đừng để hoa giả trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

5. Người xưa dặn không đặt hoa giả trong phòng khách

Nhiều người cho rằng nuôi hoa thật khó bảo quản nên tốt hơn nên nuôi một ít hoa giả để đỡ lo lắng, rắc rối.

Hơn nữa, treo hoa giả, bạn sẽ có hoa phú quý, hoa cát tường nở rộ quanh năm. Những loài hoa giả thậm chí tươi tắn, hình thức đẹp hơn cả hoa thật.

Tuy nhiên, người xưa dặn không được treo hoa giả trong nhà. Chúng thiếu sức sống và sự tươi mát tự nhiên của hoa thật. Hoa, cây thật có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và lọc các khí độc hại.

Còn hoa giả không những không làm sạch không khí mà còn có thể chứa các chất hóa học gây ô nhiễm không khí và có hại cho sức khỏe, lâu dần còn tích bụi.

Cây cảnh thật còn có ý nghĩa phong thủy tốt, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn, bình an cho gia đình. Do đó, người xưa khuyên bạn nên trồng cây cảnh, hoa lá thật, đừng để hoa giả trong nhà.

Người xưa cho rằng, các bức tranh hổ, đại bàng, chó sói... sẽ tạo cho người ta cảm giác xấu xa, ghê rợn về thị giác và cảm giác khó chịu. Ảnh minh họa Toutiao

6. Người xưa dặn không treo tranh con vật dữ tợn, hung hãn trong phòng khách

Người xưa khuyên không nên treo một số tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật có biểu hiện hung dữ, ác độc, hình dáng đáng sợ trong phòng khách.

Người xưa cho rằng, các bức tranh hổ, đại bàng, chó sói... sẽ tạo cho người ta cảm giác xấu xa, ghê rợn về thị giác và cảm giác khó chịu.

Vào ban đêm, những người nhút nhát sẽ thực sự sợ hãi khi nhìn thấy những bức tranh hung dữ này, đặc biệt đối với trẻ em. Sống lâu trong môi trường như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý.

Trong phòng khách hoặc lối vào, bạn có thể treo một số tác phẩm điêu khắc, đồ thủ công hoặc tác phẩm nghệ thuật, thư pháp, thư pháp và tranh vẽ đẹp phú quý, may mắn.

Đồ trang trí không chỉ mang lại niềm vui tinh thần, hứng khởi cho con người mà còn tạo nên không khí lễ hội, cát tường, vui vẻ, hài hòa và lành mạnh trong gia đình và cũng có thể làm nổi bật phong cách ngôi nhà.

Như vậy, người xưa khuyên bạn không nên đặt hoa giả, cây quá cao hoặc quá nhiều cây, hoa có gai, có độc.. trong phòng khách. Những điều mà người xưa dặn chính là tích lũy từ kinh nghiệm hàng ngày của cha ông ta trong một thời gian dài.

Điều này cũng thể hiện việc mưu cầu một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phú, hướng tới sự bình an, giàu có, cát tường.