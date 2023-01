Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, mọi người thích đi chợ hoa để chọn những cây cảnh đẹp, có ý nghĩa phong thủy để bày trong nhà.

Những cây cảnh không chỉ có thể làm cho ngôi nhà tràn đầy sức sống mà còn thanh lọc không khí và điều quan trọng là có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc, cầu mong năm mới gia đình thịnh vượng, ăn nên làm ra.

Một trong những cây cảnh được ưa thích bày trong nhà vào dịp Tết là cây vạn tuế.

Cây cảnh vạn tuế có ý nghĩa gì?

Người xưa nói rằng: "Vạn tuế ngàn năm nở hoa, vạn năm đâm chồi này lộc". Câu nói này khá khoa trương nhưng cũng phản ánh một điều cây vạn tuế phát triển tương đối chậm và rất hiếm khi nở hoa. Đó là lý do nó được đặt tên là vạn tuế.

Ý nghĩa của cây vạn tuế là sức khỏe, trường thọ, may mắn, sung mãn, bình an và cát tường. Một số người cũng cho rằng, cây cảnh này còn giúp chiêu tài, vượng khí, ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình.

Tuy nhiên ý nghĩa chủ yếu của cây cảnh vạn tuế vẫn là sức khỏe, trường thọ, cát tường. Đó là vì cây cảnh này có thời gian sinh trưởng rất dài, có thể sống đến hơn 200 năm, thậm chí lâu hơn nên nó tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ.

Cây cảnh này rất thích hợp trồng ở gia đình có người cao tuổi và người cao tuổi cũng rất thích cây cảnh này. Cây vạn tuế có thể tồn tại trong mọi môi trường nên tượng trưng cho phẩm chất tinh thần bất khuất, kiên cường.

Cây vạn tuế xanh quanh năm, có rét đậm rét hại cũng không bị rụng lá. Nếu cây cảnh này nở hoa có nghĩa là may mắn.

Theo truyền thuyết, sau khi cây vạn tuế nở hoa trắng, ai nhìn thấy hoa của nó có thể gặp nhiều may mắn, tốt lành. Thân cây vạn tuế dày và khỏe, có thể mang lại cho người ta cảm giác vững vàng và chắc chắn là biểu tượng của sức mạnh và sự dũng cảm.

Cây cảnh này còn tượng trưng cho sự an toàn và sức khỏe, bởi vì cây vạn tuế trong phong thủy có tác dụng chặn tà, trừ tà, nên đặt trước cửa nhà hoặc phòng bếp để cầu bình an và sức khỏe.

Bản thân sự ra hoa của cây vạn tuế cũng là biểu tượng của điềm lành, gia đình có cây vạn tuế nở hoa sẽ đón hạnh phúc, tin vui trong thời gian tới.

Nếu bạn có thể nhìn thấy cây cảnh này nở hoa thì bạn rất may mắn. Các cây khác có thể nở hoa kết trái hàng năm nhưng cây vạn tuế không hề có quy luật gì, nó chỉ nở hoa khi "nó thích". Bởi vậy chúng ta ít khi có cơ hội gặp được hoa vạn tuế, nếu gặp được sẽ là phúc khí của bạn.

Ngoài ý nghĩa về sức khỏe và sự trường thọ, cây cảnh vạn tuế còn mang ý nghĩa cầu tài, may mắn. Nếu bạn tình cờ nhìn thấy bông hoa màu trắng cây vạn tuế, điều đó có nghĩa là vận may của bạn sắp đến. Tương lai, bạn sẽ có thời vận hanh thông, mọi việc trôi chảy, cuộc sống ngày càng suôn sẻ.



Hoa của cây vạn tuế là biểu tượng của vẻ đẹp và hạnh phúc. Nếu gia đình bạn trồng vạn tuế và bắt gặp nó ra hoa có nghĩa phong thủy gia đình bạn rất tốt, có lợi cho sự phát triển thịnh vượng của gia đình.

Vạn tuế là biểu tượng của hạnh phúc, điềm lành và sự giàu có, giúp gia đình thịnh vượng, vận may suôn sẻ, đại phú đại quý đón một năm mới tốt lành.



Người xưa cũng có câu: "Cây vạn tuế nở hoa" ám chỉ một người đàn ông khô khan, vô cảm, vô tình bỗng dưng động lòng với cô gái nào đó. Sự kiện này quả là một điều vui vẻ, đem lại mùa xuân, hạnh phúc cho con người.

Với những ý nghĩa này, vạn tuế xứng đáng là cây cảnh mà bạn nên lựa chọn bày vào dịp Tết Nguyên đán này!

Cách chăm sóc để cây cảnh vạn tuế nở hoa

Cây vạn tuế có sức sống mãnh liệt, dễ nuôi. Trong nhiều trường hợp, nó chỉ cần được tưới nước. Nhưng bạn cần phải chăm sóc nó chu đáo thì cây cảnh này mới có cơ hội nở hoa. Muốn chứng kiến cây vạn tuế nở hoa bạn cần lưu ý:

Đất

Cây cảnh này ưa đất chua yếu, thoát nước tốt, màu mỡ. Nói chung, bạn có thể chọn trộn nó với đất cát và lớp phủ, hoặc thêm một lượng nhỏ phân ngựa đã hoai mục và các loại phân chuồng ổn định khác.



Nhiệt độ

Nhiệt độ mà cây vạn tuế có thể phát triển mạnh mẽ là 20 ~ 30 độ C, nhưng cây cảnh này thích nghi với nhiều loại nhiệt độ. Miễn là cây vạn tuế không chạm vào tuyết, về cơ bản nó sẽ vẫn xanh tốt.

Vào mùa đông, ở những vùng lạnh giá có tuyết, bạn cần di chuyển cây cảnh vào trong nhà, hệ thống sưởi trong nhà sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cảnh này.

Ánh sáng

Cây vạn tuế ưa ánh sáng. Chỉ cần đặt cây cảnh này ngoài ban công hoặc sân là cây cảnh sẽ phát triển tốt. Tuy nhiên khi mùa hè ánh nắng mặt trời quá gay gắt thì bạn cũng cần che lại để tránh vàng lá.

Tưới nước



Trong thời kỳ sinh trưởng cao điểm vào mùa hè, nên tưới nước 2 đến 3 ngày một lần. Sau đầu thu, thời tiết mát mẻ, thời kỳ sinh trưởng của cây vạn tuế phát có biểu hiện chậm lại nên tưới 3 đến 5 ngày một lần là được. Nhớ đừng để rễ cây bị tích nước, nếu không cây cảnh cực kỳ dễ bị thối và chết!

Cắt tỉa

Lá của cây cảnh này về cơ bản sẽ giữ nguyên trạng thái màu xanh, tuy nhiên cũng có trường hợp lá bị khô héo.

Lúc này bạn chỉ cần cắt bỏ những lá vàng úa, đồng thời thường xuyên tỉa bớt những lá rậm rạp hoặc quá dài để giữ dáng, đảm bảo giá trị làm cảnh của chúng.

Bón phân

Cây cảnh này có thể được bón phân 1-2 lần một tháng trong thời kỳ sinh trưởng và phân urê là thích hợp hơn.

Bạn cũng có thể dùng nước vo gạo, đây cũng là một lựa chọn tốt để làm phân bón dạng lỏng. Cây cảnh này cũng ưa những chất có nguyên tố sắt, bạn cũng có thể rắc một ít bột sắt đúng cách để cây cảnh dễ hấp thụ hơn.

Một điều cần lưu ý nữa là cũng giống như con người, tuân theo nguyên tắc "ăn ít lần" sẽ giúp ích nhiều hơn cho sự phát triển của cây cảnh này.

Sâu bệnh

Thân và lá của cây cảnh vạn tuế tương đối cứng nên không dễ bị bệnh hay gặp sâu bệnh. Dịch hại chính có thể là côn trùng có vảy.

Khi đặt ở nơi kín gió trong nhà, thiếu ánh sáng, lá thường dễ bị côn trùng đóng vảy. Bạn có thể khắc phục bằng cách lấy rượu chà sát vào lá có côn trùng có thể giết chết côn trùng trưởng thành và ấu trùng của nó.

Hoặc bạn lấy bông gòn thấm giấm gạo chà nhẹ lên các lá bị hại cũng có hiệu quả diệt trừ côn trùng.

Như vậy, muốn cây cảnh vạn tuế nở hoa thì bạn không chỉ dừng ở việc tưới nước. Hãy chăm sóc như cách ở trên và kiên nhẫn chờ đợi bạn sẽ có cơ hội chứng kiến kỳ tích: Vạn tuế nở hoa.