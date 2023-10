Người xưa nói: "Trong sân không cây, gia đình bớt lộc", 7 cây nên trồng để rước tài, chiêu an

Vậy những cây cảnh mà người xưa khuyên trồng trong nhà là gì?

1. Người xưa nói: Cây cam mang lại may mắn

Cây cam là một loại cây trồng trong vườn được người xưa yêu thích vì nó tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành.

Quả cam tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, còn lá xanh và quả cam của cây lại thêm sức sống, màu sắc cho sân vườn.

Trong văn hóa truyền thống, cây cam thường gắn liền với sự giàu có, may mắn nên việc trồng cây cam trong sân được coi là cách thu hút may mắn.

Tuy nhiên, ngoài việc tượng trưng cho sự may mắn, cây cam còn có những lợi ích khác. Quả của chúng có thể ăn được và rất giàu vitamin C và chất xơ, giúp duy trì sức khỏe tốt.

Ngoài ra, lá, hoa, quả của cây cam còn tỏa ra mùi thơm tươi mát, mang lại bầu không khí dễ chịu cho sân nhà, rất tốt cho phong thủy. Vì vậy, dù mang ý nghĩa ẩn dụ hay thực tế, người xưa đều khuyên nên trồng cây cam trong sân vườn.

2. Người xưa nói: Cây lựu ngụ ý đông con, nhiều phúc

Người xưa coi cây lựu là biểu tượng của sự sinh sản và thịnh vượng. Quả màu đỏ, mọng nước của nó tượng trưng cho sự tiếp nối của cuộc sống và sự thịnh vượng.

Vì vậy, trồng cây lựu trong sân được cho là sẽ mang lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia đình. Cây lựu còn có giá trị làm cảnh, đặc biệt là vào mùa ra hoa và đậu quả. Những bông hoa, trái cây màu đỏ xinh đẹp làm cho sân vườn thêm sinh động.

Ngoài ra, quả của cây lựu rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cây lựu còn là loại cây có khả năng thích nghi cao, yêu cầu về môi trường thấp, thích hợp trồng ở các điều kiện khí hậu khác nhau.

Vì vậy, người xưa cho rằng, cây lựu là sự lựa chọn lý tưởng cho khu vườn, cả về ý nghĩa lẫn dinh dưỡng cho quả của nó.

3. Người xưa nói: Cây hồng chiêu bình an, sung túc

Cây hồng là một loại cây tốt lành truyền thống phổ biến vì nó là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Về phong thủy, trồng một cây hồng tại nhà mang ý nghĩa mùa màng bội thu và đem lại niềm vui sướng, hạnh phúc.

Cây phong thủy này có quả màu cam hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Trồng cây hồng trong vườn được coi là cách cầu bình an, hạnh phúc.

Ngoài ra, cây hồng còn có giá trị làm cảnh. Vào mùa thu, quả của cây hồng chuyển sang màu đỏ cam, sau khi lá rụng, trên cành phủ đầy những quả hồng giống như hồng ngọc, rất đẹp.

Những loại trái cây này có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon. Vì vậy, người xưa cho rằng, cây hồng không chỉ mang lại may mắn cho sân vườn mà còn mang lại trái ngon cho gia đình.

4. Người xưa nói: Cây tùng La Hán ngụ ý trường thọ, may mắn

Tùng La Hán là cây cảnh bonsai phổ biến được biết đến với tuổi thọ và biểu tượng của sự may mắn. Người xưa cho rằng, cây cảnh này là biểu tượng của sự trường thọ vì hình dáng độc đáo và tuổi thọ trăm năm của nó, với ngụ ý trường thọ và may mắn.

Không giống như những cây khác, cây cảnh này có hình dạng cây độc đáo với những cành uốn lượn ấn tượng. Chúng thường được cắt tỉa thành nhiều thế khác nhau, có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy như thế ngũ phúc, Phương vũ, tam đa...

Ngoài ra, tùng La Hán còn là loại cây chịu hạn, yêu cầu ánh sáng và đất thấp nên thích hợp trồng trong sân nhà.

Vì vậy, người xưa cho rằng, tùng La Hán không chỉ là cây cảnh có ý nghĩa tượng trưng tốt lành mà còn là loài cây có tính trang trí cao.

5. Người xưa nói: Cây hoàng dương giúp tai họa tránh xa

Cây cảnh hoàng dương là một loại cây sân vườn phổ biến được yêu thích vì ý nghĩa trấn nhà, giữ an của nó. Lá của cây hoàng dương có màu xanh đậm và tán rậm rạp, được cắt tỉa thành nhiều thế bonsai đẹp.

Thân cây gỗ có mùi thơm rất đặc trưng, màu gỗ có màu vàng sáng. Tượng trưng cho vượng khí của đất trời. Do đó, hoàng dương có tác dụng thanh lọc không khí. Hút khí độc và chắn phong thuỷ, khử tà khí.

Mùi thơm của gỗ dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, giảm căng thẳng stress. Đem lại may mắn cho mọi người. Đó là lý do người xưa cho rằng, hoàng dương là cây cảnh có tác dụng bảo vệ gia đình, xua đuổi tà ma, tránh tai họa.

Vì vậy, trồng cây hoàng dương trong sân được cho là sẽ mang lại bình an cho gia đình.

Ngoài ra, tốc độ sinh trưởng của cây cảnh hoàng dương cực kỳ chậm. Một cây hoàng dương muốn trưởng thành thì phải mất hàng trăm năm mới phát triển đầy đủ.

Trường thọ, sang trọng, đắt giá, cây cảnh hoàng dương xứng đáng để trở thành báu vật truyền đời từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Loại gỗ này được sử dụng nhiều trong phong thuỷ. Như điêu khắc các tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Di Lặc, tượng Tam Tạng, tượng Thần Tài…

Cây cảnh này cũng có khả năng thích ứng mạnh, không yêu cầu cao về ánh sáng và đất, dễ trồng. Người xưa khẳng định, hoàng dương là một cây trồng trong vườn lý tưởng.

6. Người xưa nói: Cây phong mang lại hạnh phúc, dư dả

Cây phong là cây tượng trưng cho hạnh phúc và khả năng sinh sản và rất được người xưa tôn trọng. Hình dạng độc đáo của lá phong thường tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng.

Người xưa tin rằng trồng cây phong trong sân sẽ mang lại hạnh phúc và giàu có cho ngôi nhà của bạn.

Lá của cây phong chuyển sang màu đỏ hoặc cam vào mùa thu, tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.

Những chiếc lá này cũng có thể được sử dụng để làm nhiều đồ thủ công và đồ trang trí khác nhau, làm tăng thêm vẻ đẹp cho sân vườn của bạn.

Ngoài ra, cây phong không có yêu cầu cao về môi trường, có khả năng thích nghi cao, dễ trồng nên người xưa chắc chắn rằng đây là loại cây cảnh thích hợp trồng trong sân nhà.

7. Người xưa nói: Cây tường vi chiêu may mắn, hạnh phúc

Cây tường vi là một loại cây cảnh phổ biến được ưa chuộng vì ý nghĩa tốt lành của nó. Theo người xưa, cây cảnh này được coi là biểu tượng của sự may mắn.

Người xưa tin rằng trồng cây tường vi trong sân sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình bạn.

Hoa của cây cảnh này nở từng chùm xum xuê, rất đẹp, nhiều màu sắc, khi nở tạo thành một biển hoa tuyệt đẹp.

Những bông hoa này không chỉ có giá trị làm cảnh mà còn có thể làm thành trà thơm, có lợi cho sức khỏe. Cây cảnh này không yêu cầu cao về ánh sáng và đất, dễ trồng. Người xưa tin rằng đây là cây cảnh thích hợp trồng trong sân.

Như vậy, sân là một phần của ngôi nhà. Trồng cây cảnh tốt không chỉ có thể làm tăng thêm vẻ đẹp cho sân mà còn tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.

Cây cam, cây lựu, cây hồng, cây tùng La Hán, cây hoàng dương, cây phong và cây tường vi đều được người xưa khuyên nên trồng trong sân vườn.

Bạn có thể chọn cây tốt lành phù hợp theo sở thích cá nhân và môi trường trong sân. Cho dù bạn chọn loại cây cảnh tốt lành nào, nó cũng sẽ mang lại may mắn và vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn, biến sân vườn của bạn trở thành một kho báu thực sự.